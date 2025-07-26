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Самолет "Уральских авиалиний" совершил незапланированную посадку в Минводах - 26.07.2025, ПРАЙМ
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Самолет "Уральских авиалиний" совершил незапланированную посадку в Минводах
Самолет "Уральских авиалиний" совершил незапланированную посадку в Минводах - 26.07.2025, ПРАЙМ
Самолет "Уральских авиалиний" совершил незапланированную посадку в Минводах
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" из Сочи в Екатеринбург совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод для проверки системы после... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T00:55+0300
2025-07-26T00:55+0300
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уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" из Сочи в Екатеринбург совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод для проверки системы после появления индикации неполетной конфигурации, объяснили журналистам в пресс-службе авиаперевозчика. Ранее в пятницу в Южной транспортной прокуратуре уточняли РИА Новости, что самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Екатеринбург, незапланированно сел в аэропорту Минеральных Вод. Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются, отмечали в ведомстве. "Во время выполнения рейса на борту Airbus A320 появилась индикация неполетной конфигурации, которая не позволяла продолжать полет. Экипаж воздушного судна произвел посадку в ближайшем аэропорту Минеральных Вод для проверки системы. После проведения необходимых процедур борт продолжил полет в штатном режиме", - говорится в сообщении "Уральских авиалиний" в Telegram-канале.
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Бизнес, РОССИЯ, Минеральные Воды, СОЧИ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Уральские авиалинии, A320neo
00:55 26.07.2025
 
Самолет "Уральских авиалиний" совершил незапланированную посадку в Минводах

Самолет "Уральских авиалиний" совершил незапланированную посадку в аэропорту Минвод

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" из Сочи в Екатеринбург совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод для проверки системы после появления индикации неполетной конфигурации, объяснили журналистам в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее в пятницу в Южной транспортной прокуратуре уточняли РИА Новости, что самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Екатеринбург, незапланированно сел в аэропорту Минеральных Вод. Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются, отмечали в ведомстве.
"Во время выполнения рейса на борту Airbus A320 появилась индикация неполетной конфигурации, которая не позволяла продолжать полет. Экипаж воздушного судна произвел посадку в ближайшем аэропорту Минеральных Вод для проверки системы. После проведения необходимых процедур борт продолжил полет в штатном режиме", - говорится в сообщении "Уральских авиалиний" в Telegram-канале.
 
БизнесРОССИЯМинеральные ВодыСОЧИЕКАТЕРИНБУРГУральские авиалинииA320neo
 
 
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