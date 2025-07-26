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Самолет "Уральских авиалиний" совершил незапланированную посадку в Минводах

Самолет "Уральских авиалиний" совершил незапланированную посадку в Минводах - 26.07.2025, ПРАЙМ

Самолет "Уральских авиалиний" совершил незапланированную посадку в Минводах

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" из Сочи в Екатеринбург совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод для проверки системы после... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T00:55+0300

2025-07-26T00:55+0300

2025-07-26T00:55+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" из Сочи в Екатеринбург совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод для проверки системы после появления индикации неполетной конфигурации, объяснили журналистам в пресс-службе авиаперевозчика. Ранее в пятницу в Южной транспортной прокуратуре уточняли РИА Новости, что самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Екатеринбург, незапланированно сел в аэропорту Минеральных Вод. Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются, отмечали в ведомстве. "Во время выполнения рейса на борту Airbus A320 появилась индикация неполетной конфигурации, которая не позволяла продолжать полет. Экипаж воздушного судна произвел посадку в ближайшем аэропорту Минеральных Вод для проверки системы. После проведения необходимых процедур борт продолжил полет в штатном режиме", - говорится в сообщении "Уральских авиалиний" в Telegram-канале.

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