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Названы главные преимущества цифрового рубля

Названы главные преимущества цифрового рубля - 26.07.2025, ПРАЙМ

Названы главные преимущества цифрового рубля

Владимир Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. В чем плюсы это формы национальной валюты, агентству "Прайм"... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T02:02+0300

2025-07-26T02:02+0300

2025-07-26T02:02+0300

экономика

егор диашов

опора россии

владимир путин

технологии

цифровой рубль

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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Владимир Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. В чем плюсы это формы национальной валюты, агентству "Прайм" рассказал председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.Цифровой рубль — это третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами.По мнению эксперта, внедрение цифрового рубля — это стратегический шаг к созданию современной, эффективной и безопасной финансовой системы, которая будет способствовать устойчивому экономическому развитию страны и повышению уровня жизни ее граждан."Это не просто замена наличных денег, а создание новой финансовой экосистемы, которая будет постоянно совершенствоваться и адаптироваться к меняющимся потребностям общества", — отметил Диашов.К основным целям развития платформы цифрового рубля эксперт отнес:"Принципиальное отличие от безналичных денег на банковских счетах заключается в том, что оперировать этими деньгами будет Центробанк, а не коммерческие банки. А именно, открытие счетов юридическим и физическим лицам, которые будут называться "кошельки", будет напрямую в ЦБ", — отметил эксперт.По словам Диашова, доступ к цифровому кошельку будет максимально простым и удобным. Не нужно будет открывать специальные счета или проходить сложные процедуры регистрации. Достаточно иметь действующий договор с любым кредитным институтом. Это существенно расширяет доступность цифровых финансовых инструментов для всех слоев населения, независимо от места проживания и выбора банка.Все операции будут проводиться по единым, унифицированным тарифам. Это исключит скрытые комиссии и позволит гражданам и компаниям точно прогнозировать свои расходы на платежи, обеспечивая экономическую прозрачность и предсказуемость.Безопасность также находится в приоритете: разработчики гарантируют высокий уровень защиты и сохранности средств пользователей, используя передовые криптографические методы и системы безопасности, предотвращающие несанкционированный доступ и мошенничество.В перспективе планируется осуществить возможность проведения операций даже без постоянного подключения к интернету. Это особенно актуально для жителей удаленных регионов с нестабильным интернет-соединением, а также для ситуаций, когда доступ к сети ограничен или отсутствует вовсе.Как пояснил Диашов, внедрение цифрового рубля позволяет повысить эффективность государственного управления финансами. Государство получает инструмент для мониторинга денежных потоков в экономике, что позволяет более эффективно прогнозировать и управлять макроэкономическими процессами.Цифровой рубль дает возможность для реализации пилотных проектов по внедрению цифровых технологий в государственные услуги, что позволит улучшить их качество и доступность для граждан."Мы предполагаем, что цифровой рубль заменит безналичный расчет там, где нужен 100% госконтроль - это госконтракты, субсидии регионам, выплаты льготникам, пенсии, пособия, контракты госкомпаний, межбанковские переводы, субсидии правительства", — заключил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

егор диашов, опора россии, владимир путин, технологии, цифровой рубль