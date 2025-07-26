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Названы главные преимущества цифрового рубля
Названы главные преимущества цифрового рубля - 26.07.2025, ПРАЙМ
Названы главные преимущества цифрового рубля
Владимир Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. В чем плюсы это формы национальной валюты, агентству "Прайм"... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T02:02+0300
2025-07-26T02:02+0300
2025-07-26T02:02+0300
экономика
егор диашов
опора россии
владимир путин
технологии
цифровой рубль
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Владимир Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. В чем плюсы это формы национальной валюты, агентству "Прайм" рассказал председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.Цифровой рубль — это третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами.По мнению эксперта, внедрение цифрового рубля — это стратегический шаг к созданию современной, эффективной и безопасной финансовой системы, которая будет способствовать устойчивому экономическому развитию страны и повышению уровня жизни ее граждан."Это не просто замена наличных денег, а создание новой финансовой экосистемы, которая будет постоянно совершенствоваться и адаптироваться к меняющимся потребностям общества", — отметил Диашов.К основным целям развития платформы цифрового рубля эксперт отнес:"Принципиальное отличие от безналичных денег на банковских счетах заключается в том, что оперировать этими деньгами будет Центробанк, а не коммерческие банки. А именно, открытие счетов юридическим и физическим лицам, которые будут называться "кошельки", будет напрямую в ЦБ", — отметил эксперт.По словам Диашова, доступ к цифровому кошельку будет максимально простым и удобным. Не нужно будет открывать специальные счета или проходить сложные процедуры регистрации. Достаточно иметь действующий договор с любым кредитным институтом. Это существенно расширяет доступность цифровых финансовых инструментов для всех слоев населения, независимо от места проживания и выбора банка.Все операции будут проводиться по единым, унифицированным тарифам. Это исключит скрытые комиссии и позволит гражданам и компаниям точно прогнозировать свои расходы на платежи, обеспечивая экономическую прозрачность и предсказуемость.Безопасность также находится в приоритете: разработчики гарантируют высокий уровень защиты и сохранности средств пользователей, используя передовые криптографические методы и системы безопасности, предотвращающие несанкционированный доступ и мошенничество.В перспективе планируется осуществить возможность проведения операций даже без постоянного подключения к интернету. Это особенно актуально для жителей удаленных регионов с нестабильным интернет-соединением, а также для ситуаций, когда доступ к сети ограничен или отсутствует вовсе.Как пояснил Диашов, внедрение цифрового рубля позволяет повысить эффективность государственного управления финансами. Государство получает инструмент для мониторинга денежных потоков в экономике, что позволяет более эффективно прогнозировать и управлять макроэкономическими процессами.Цифровой рубль дает возможность для реализации пилотных проектов по внедрению цифровых технологий в государственные услуги, что позволит улучшить их качество и доступность для граждан."Мы предполагаем, что цифровой рубль заменит безналичный расчет там, где нужен 100% госконтроль - это госконтракты, субсидии регионам, выплаты льготникам, пенсии, пособия, контракты госкомпаний, межбанковские переводы, субсидии правительства", — заключил эксперт.
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егор диашов, опора россии, владимир путин, технологии, цифровой рубль
Экономика, Егор Диашов, Опора России, Владимир Путин, Технологии, цифровой рубль
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Владимир Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. В чем плюсы это формы национальной валюты, агентству "Прайм" рассказал председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.
Цифровой рубль — это третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами.
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По мнению эксперта, внедрение цифрового рубля — это стратегический шаг к созданию современной, эффективной и безопасной финансовой системы, которая будет способствовать устойчивому экономическому развитию страны и повышению уровня жизни ее граждан.
"Это не просто замена наличных денег, а создание новой финансовой экосистемы, которая будет постоянно совершенствоваться и адаптироваться к меняющимся потребностям общества", — отметил Диашов.
К основным целям развития платформы цифрового рубля эксперт отнес:
- снижение издержек для граждан, бизнеса и государства при осуществлении платежей и переводов;
- повышение финансовой доступности;
- развитие конкуренции на платежном рынке;
- содействие внедрению инновационных продуктов и сервисов участниками финансового рынка;
- создание новых механизмов для платежей и переводов, в том числе для трансграничных расчетов.
"Принципиальное отличие от безналичных денег на банковских счетах заключается в том, что оперировать этими деньгами будет Центробанк, а не коммерческие банки. А именно, открытие счетов юридическим и физическим лицам, которые будут называться "кошельки", будет напрямую в ЦБ", — отметил эксперт.
По словам Диашова, доступ к цифровому кошельку будет максимально простым и удобным. Не нужно будет открывать специальные счета или проходить сложные процедуры регистрации. Достаточно иметь действующий договор с любым кредитным институтом. Это существенно расширяет доступность цифровых финансовых инструментов для всех слоев населения, независимо от места проживания и выбора банка.
Все операции будут проводиться по единым, унифицированным тарифам. Это исключит скрытые комиссии и позволит гражданам и компаниям точно прогнозировать свои расходы на платежи, обеспечивая экономическую прозрачность и предсказуемость.
Безопасность также находится в приоритете: разработчики гарантируют высокий уровень защиты и сохранности средств пользователей, используя передовые криптографические методы и системы безопасности, предотвращающие несанкционированный доступ и мошенничество.
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В перспективе планируется осуществить возможность проведения операций даже без постоянного подключения к интернету. Это особенно актуально для жителей удаленных регионов с нестабильным интернет-соединением, а также для ситуаций, когда доступ к сети ограничен или отсутствует вовсе.
Как пояснил Диашов, внедрение цифрового рубля позволяет повысить эффективность государственного управления финансами. Государство получает инструмент для мониторинга денежных потоков в экономике, что позволяет более эффективно прогнозировать и управлять макроэкономическими процессами.
Цифровой рубль дает возможность для реализации пилотных проектов по внедрению цифровых технологий в государственные услуги, что позволит улучшить их качество и доступность для граждан.
"Мы предполагаем, что цифровой рубль заменит безналичный расчет там, где нужен 100% госконтроль - это госконтракты, субсидии регионам, выплаты льготникам, пенсии, пособия, контракты госкомпаний, межбанковские переводы, субсидии правительства", — заключил эксперт.