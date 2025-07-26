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В Совбезе ООН произошла перепалка из-за Украины - 26.07.2025, ПРАЙМ
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В Совбезе ООН произошла перепалка из-за Украины
В Совбезе ООН произошла перепалка из-за Украины - 26.07.2025, ПРАЙМ
В Совбезе ООН произошла перепалка из-за Украины
Представители Соединенных Штатов и Китая устроилил словесную перепалку на заседании Совета безопасности ООН по теме Украины, говорится в материале агентства... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T15:56+0300
2025-07-26T15:56+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Представители Соединенных Штатов и Китая устроилил словесную перепалку на заседании Совета безопасности ООН по теме Украины, говорится в материале агентства Reuters."Соединенные Штаты заявили Китаю, что ему следует "прекратить подпитывать российскую агрессию" на Украине, а Пекин обвинил Вашингтон в попытках переложить вину и спровоцировать конфронтацию", — сказано в тексте статьи.Отмечается, что Дороти Ши, исполняющая обязанности посла США в ООН, призвала государства-члены, в том числе и КНР, остановить экспорт в Россию товаров, которые помогают укреплению военно-промышленного комплекса России.Представитель КНР в свою очередь отверг все обвинения, заметив, что китайская сторона никогда не экспортировала вооружения участникам конфликта на Украине, а также не является непосредственной стороной.
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украина, оон, совбез
Политика, УКРАИНА, ООН, Совбез
15:56 26.07.2025
 
В Совбезе ООН произошла перепалка из-за Украины

Reuters: представители США и Китая поругались по поводу Украины в Совбезе ООН

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Представители Соединенных Штатов и Китая устроилил словесную перепалку на заседании Совета безопасности ООН по теме Украины, говорится в материале агентства Reuters.
"Соединенные Штаты заявили Китаю, что ему следует "прекратить подпитывать российскую агрессию" на Украине, а Пекин обвинил Вашингтон в попытках переложить вину и спровоцировать конфронтацию", — сказано в тексте статьи.
Отмечается, что Дороти Ши, исполняющая обязанности посла США в ООН, призвала государства-члены, в том числе и КНР, остановить экспорт в Россию товаров, которые помогают укреплению военно-промышленного комплекса России.
Представитель КНР в свою очередь отверг все обвинения, заметив, что китайская сторона никогда не экспортировала вооружения участникам конфликта на Украине, а также не является непосредственной стороной.
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