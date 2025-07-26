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В Баварии заявили о расширении сотрудничества университетов с армией - 26.07.2025, ПРАЙМ
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В Баварии заявили о расширении сотрудничества университетов с армией
В Баварии заявили о расширении сотрудничества университетов с армией - 26.07.2025, ПРАЙМ
В Баварии заявили о расширении сотрудничества университетов с армией
Университеты немецкой федеральной земли Бавария значительно расширяют сотрудничество с армией на фоне принятия закона о мерах поддержки бундесвера, заявил... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T22:02+0300
2025-07-26T22:02+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Университеты немецкой федеральной земли Бавария значительно расширяют сотрудничество с армией на фоне принятия закона о мерах поддержки бундесвера, заявил баварский министр науки Маркус Блюме. В 2024 году региональный парламент Баварии принял закон, согласно которому местные вузы не имеют права вести исследования исключительно в гражданских отраслях, а также могут быть принуждены к сотрудничеству с бундесвером при чрезвычайной ситуации. "С тех пор как вступил в силу закон о поддержке бундесвера, было начато 26 новых исследовательских проектов с бундесвером - увеличение (их количества - ред.) почти два раза. В общей сложности шесть из 33 государственных вузов (Баварии - ред.) сотрудничают с бундесвером, в основном технические вузы", - сказал министр в интервью изданию Spiegel. Исследования проводятся в области искусственного интеллекта (ИИ), кибербезопасности, робототехники и беспилотных технологий, уточнил министр. Он привел примеры работ по использованию ИИ для поиска мин или повышению безопасности сетей связи на случай кризисов. "Наивный пацифизм сегодня представляет опасность для Германии… Мы должны быть подготовлены и на случай обороны… Германии нужен новый технологический потенциал сдерживания", - заявил Блюме. Он призвал к расширению сотрудничества университетов с армией и в других регионах Германии. За последние 40 лет около 70 университетов и научных учреждений ФРГ добровольно взяли на себя обязательство не осуществлять исследования в военной области (так называемая "гражданская оговорка", Zivilklausel). При этом все они находятся за пределами Баварии.
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общество , бавария, германия, spiegel
Политика, Общество , Бавария, ГЕРМАНИЯ, Spiegel
22:02 26.07.2025
 
В Баварии заявили о расширении сотрудничества университетов с армией

Министр науки Баварии Блюме: университеты расширяют сотрудничество с армией

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Университеты немецкой федеральной земли Бавария значительно расширяют сотрудничество с армией на фоне принятия закона о мерах поддержки бундесвера, заявил баварский министр науки Маркус Блюме.
В 2024 году региональный парламент Баварии принял закон, согласно которому местные вузы не имеют права вести исследования исключительно в гражданских отраслях, а также могут быть принуждены к сотрудничеству с бундесвером при чрезвычайной ситуации.
"С тех пор как вступил в силу закон о поддержке бундесвера, было начато 26 новых исследовательских проектов с бундесвером - увеличение (их количества - ред.) почти два раза. В общей сложности шесть из 33 государственных вузов (Баварии - ред.) сотрудничают с бундесвером, в основном технические вузы", - сказал министр в интервью изданию Spiegel.
Исследования проводятся в области искусственного интеллекта (ИИ), кибербезопасности, робототехники и беспилотных технологий, уточнил министр. Он привел примеры работ по использованию ИИ для поиска мин или повышению безопасности сетей связи на случай кризисов.
"Наивный пацифизм сегодня представляет опасность для Германии… Мы должны быть подготовлены и на случай обороны… Германии нужен новый технологический потенциал сдерживания", - заявил Блюме.
Он призвал к расширению сотрудничества университетов с армией и в других регионах Германии.
За последние 40 лет около 70 университетов и научных учреждений ФРГ добровольно взяли на себя обязательство не осуществлять исследования в военной области (так называемая "гражданская оговорка", Zivilklausel). При этом все они находятся за пределами Баварии.
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