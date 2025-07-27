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ЕК подтвердила введение 15-процентной пошлины на экспорт из ЕС в США

ЕК подтвердила введение 15-процентной пошлины на экспорт из ЕС в США - 27.07.2025, ПРАЙМ

ЕК подтвердила введение 15-процентной пошлины на экспорт из ЕС в США

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Шотландии подтвердила договоренность о введении | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T22:09+0300

2025-07-27T22:09+0300

2025-07-27T22:09+0300

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БРЮССЕЛЬ, 27 июл – ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Шотландии подтвердила договоренность о введении 15-процентной пошлины на практически весь экспорт из ЕС в США, при этом некоторые категории товаров будут исключены из этого условия. Ранее Трамп по итогам переговоров с главой ЕК сообщил, что США и ЕС договорились о торговой сделке. По его словам, они договорились, что единая пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%. "Мы достигли соглашения по пошлинам и торговле с Соединенными Штатами… Мы договорились по единой тарифной ставке в размере 15% для подавляющего большинства экспортных поставок из ЕС. Эта ставка применяется в большинстве секторов, включая автомобили, полупроводники, фармацевтику. Эти 15% - абсолютный потолок, поэтому никаких дополнительных платежей, все включено. Таким образом, это дает столь необходимую ясность для наших граждан и бизнеса, и это абсолютно необходимо", - заявила она. По словам главы ЕК, ЕС и США также договорились о нулевых тарифах по ряду стратегических продуктов. "Это включает в себя все воздушные суда и их составные части, некоторые химические вещества, некоторые дженерики, полупроводниковое оборудование, некоторые сельскохозяйственные продукты, природные ресурсы и важнейшее сырье", - пояснила Фон дер Ляйен. Она пообещала, что Брюссель будет добиваться расширения списка товаров с нулевой пошлинной ставкой. "Что касается стали и алюминия, то Европейский союз и США сталкиваются с общим внешним вызовом глобального переизбытка производственных мощностей. Мы будем работать сообща, чтобы обеспечить справедливую глобальную конкуренцию и чтобы уменьшить барьеры между нами. Пошлины будут снижены, и будет введена система квот", - пояснила она.

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нефть, сша, шотландия, брюссель, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, ек