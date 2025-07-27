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Силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над регионами России
Силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над регионами России - 27.07.2025, ПРАЙМ
Силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над регионами России
Средства ПВО за 12 часов 20 минут уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 51 - над Ленобластью, сообщило... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T19:20+0300
2025-07-27T19:20+0300
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Средства ПВО за 12 часов 20 минут уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 51 - над Ленобластью, сообщило Минобороны РФ. "С 05.40 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 51 - над территорией Ленинградской области (с 06.25 мск до 09.40 мск), пять - над территорией Брянской области, четыре - над территорией Калужской области, три - над территорией Новгородской области, три - над территорией Курской области, два - над территорией Нижегородской области, два - над акваторией Азовского моря, один - над территорией Смоленской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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россия, общество , ленинградская область, калужская область
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , Ленинградская область, Калужская область
Силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над регионами России
Минобороны: силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над регионами России
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Средства ПВО за 12 часов 20 минут уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 51 - над Ленобластью, сообщило Минобороны РФ.
"С 05.40 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 51 - над территорией Ленинградской области (с 06.25 мск до 09.40 мск), пять - над территорией Брянской области, четыре - над территорией Калужской области, три - над территорией Новгородской области, три - над территорией Курской области, два - над территорией Нижегородской области, два - над акваторией Азовского моря, один - над территорией Смоленской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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