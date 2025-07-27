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Белоруссия планирует нарастить добычу нефти до 2,3 миллиона тонн

Белоруссия планирует нарастить добычу нефти до 2,3 миллиона тонн - 27.07.2025, ПРАЙМ

Белоруссия планирует нарастить добычу нефти до 2,3 миллиона тонн

Добычу нефти в Белоруссии планируется нарастить до 2,3 миллиона тонн к 2030 году, сообщил заместитель генерального директора по геологии производственного... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T15:31+0300

2025-07-27T15:31+0300

2025-07-27T15:31+0300

энергетика

нефть

белоруссия

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МИНСК, 27 июл – ПРАЙМ. Добычу нефти в Белоруссии планируется нарастить до 2,3 миллиона тонн к 2030 году, сообщил заместитель генерального директора по геологии производственного объединения "Белоруснефть" Петр Повжик. "В этом году мы планируем уже пробурить 300 тысяч метров горной проходки. Благодаря уже полученным результатам, фактическим, по открытию небольших залежей и работе с резами, это позволяет нам научно обоснованно строить стратегию планирования будущих уровней добычи нефти до 2030 года. Я могу с уверенностью вам сказать, что в настоящий момент построенный научно-обоснованный прогноз позволяет нам планировать на 2030 год уровень добычи нефти в стране в объеме 2 миллионов 300 тысяч тонн", - сказал он в эфире телеканала СТВ. В свою очередь заместитель генерального директора по производству производственного объединения "Белоруснефть" Денис Воробьев рассказал, что компания кратно сократила цикл строительства скважин. "Ранее такие объекты строились порядка 135-140 суток. Сегодня такой объект строится и вводится в эксплуатацию за 45 суток. То есть интенсивность труда повысилась, технологичность повысилась", - подчеркнул он. По информации телеканала, за первое полугодие 2025 года прирост объема добытой нефти в республике составил свыше 4%, сейчас стоит задача выйти на годовой объем добываемой нефти в размере 2 миллиона тонн, а за пятилетку объемы планируется увеличить на 15%. В республике наращивают объемы геологоразведки. Всего в Белоруссии открыто и разведано 96 месторождений нефти, большинство из них – советское наследие. Южные регионы Гомельской области – геологический шанс для открытия новых мест добычи нефти. "Белоруснефть" ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии и за рубежом, работает в том числе в нефтяной сфере в России. В Белоруссии практически вся разведанная нефть трудноизвлекаемая. В 2024 году компания добыла 1,938 миллиона тонн нефти.

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нефть, белоруссия