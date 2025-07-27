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В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании иномарки в кювет
В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании иномарки в кювет - 27.07.2025, ПРАЙМ
В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании иномарки в кювет
Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при опрокидывании иномарки в кювет на дороге в Приморье, сообщает региональная прокуратура. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T06:01+0300
2025-07-27T06:01+0300
2025-07-27T06:01+0300
бизнес
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toyota camry
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - ПРАЙМ. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при опрокидывании иномарки в кювет на дороге в Приморье, сообщает региональная прокуратура.
"Двадцать седьмого июля в 07.14 (00.14 мск) по направлению село Сиреневка — поселок Мирный Надеждинского района водитель автомобиля Toyota Probox 1984 года рождения не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с дорожным знаком, что привело к опрокидыванию транспортного средства в кювет. Все пострадавшие — водитель и пассажиры, в том числе 17-летний и 11-летний мальчик, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что всего пострадали пять человек.
Ведомство взяло на контроль проверку по факту ДТП.
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бизнес, общество , приморье, toyota camry
Бизнес, Общество , Приморье, Toyota Camry
В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании иномарки в кювет
В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании иномарки в кювет
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - ПРАЙМ. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при опрокидывании иномарки в кювет на дороге в Приморье, сообщает региональная прокуратура.
"Двадцать седьмого июля в 07.14 (00.14 мск) по направлению село Сиреневка — поселок Мирный Надеждинского района водитель автомобиля Toyota Probox 1984 года рождения не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с дорожным знаком, что привело к опрокидыванию транспортного средства в кювет. Все пострадавшие — водитель и пассажиры, в том числе 17-летний и 11-летний мальчик, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что всего пострадали пять человек.
Ведомство взяло на контроль проверку по факту ДТП.