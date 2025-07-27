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Сийярто оценил роль Трампа в переговорах по Украине
Сийярто оценил роль Трампа в переговорах по Украине - 27.07.2025, ПРАЙМ
Сийярто оценил роль Трампа в переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп добился бы большего в переговорах по Украине, если бы не помехи со стороны его предшественника Джо Байдена и стран ЕС, заявил... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T08:30+0300
2025-07-27T08:30+0300
2025-07-27T08:30+0300
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ООН, 27 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп добился бы большего в переговорах по Украине, если бы не помехи со стороны его предшественника Джо Байдена и стран ЕС, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости. "Если бы бывший президент Байден и если бы европейские лидеры не препятствовали мирным усилиям президента Трампа в последние полгода, он мог бы добиться гораздо большего успеха по сравнению с нынешней ситуацией", - сказал Сийярто. Он отметил, что европейские и американские лидеры, препятствовавшие усилиям президента Трампа, несут очень большую ответственность за то, что происходит на поле боя.
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мировая экономика, общество , дональд трамп, джо байден, петер сийярто
Политика, Мировая экономика, Общество , Дональд Трамп, Джо Байден, Петер Сийярто
Сийярто оценил роль Трампа в переговорах по Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто: Трамп добился бы большего по Украине, если бы не Байден и ЕС
ООН, 27 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп добился бы большего в переговорах по Украине, если бы не помехи со стороны его предшественника Джо Байдена и стран ЕС, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.
"Если бы бывший президент Байден и если бы европейские лидеры не препятствовали мирным усилиям президента Трампа в последние полгода, он мог бы добиться гораздо большего успеха по сравнению с нынешней ситуацией", - сказал Сийярто.
Он отметил, что европейские и американские лидеры, препятствовавшие усилиям президента Трампа, несут очень большую ответственность за то, что происходит на поле боя.
Сийярто ответил на слова МУС против Венгрии за отказ арестовать Нетаньяху