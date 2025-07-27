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Глава ЕК пообещала заменить все российское топливо дорогим СПГ из США
Глава ЕК пообещала заменить все российское топливо дорогим СПГ из США - 27.07.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК пообещала заменить все российское топливо дорогим СПГ из США
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новое соглашение с США по закупке энергоносителей позволит заменить российские нефть и газ... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T22:17+0300
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новое соглашение с США по закупке энергоносителей позволит заменить российские нефть и газ американским СПГ и ядерным топливом. В воскресенье глава ЕК и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США СПГ и ядерное топливо, а также оружие. "Мы также будем расширять наше энергетическое сотрудничество. Закупки энергоносителей в США будут диверсифицировать наши источники поставок и внесут вклад в энергетическую безопасность Европы. Мы заменим российские газ и нефть путем значительных покупок американского сжиженного природного газа и ядерного топлива", - пояснила глава ЕК. Глава Еврокомиссии назвала достигнутое торговое соглашение с США "крупнейшим в истории", при этом эксперты уже заговорили о том, что оно абсолютно не выгодно Евросоюзу. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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нефть, газ, сша, европа, рф, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, ек
Энергетика, Нефть, Газ, США, ЕВРОПА, РФ, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, ЕК
Глава ЕК пообещала заменить все российское топливо дорогим СПГ из США
Фон дер Ляйен: соглашение с США позволит заменить нефть и газ России СПГ из США
БРЮССЕЛЬ, 27 июл - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новое соглашение с США по закупке энергоносителей позволит заменить российские нефть и газ американским СПГ и ядерным топливом.
В воскресенье глава ЕК и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США СПГ и ядерное топливо, а также оружие.
"Мы также будем расширять наше энергетическое сотрудничество. Закупки энергоносителей в США будут диверсифицировать наши источники поставок и внесут вклад в энергетическую безопасность Европы. Мы заменим российские газ и нефть путем значительных покупок американского сжиженного природного газа и ядерного топлива", - пояснила глава ЕК.
Глава Еврокомиссии назвала достигнутое торговое соглашение с США "крупнейшим в истории", при этом эксперты уже заговорили о том, что оно абсолютно не выгодно Евросоюзу.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил Трамп