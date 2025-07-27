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Глава ЕК пообещала заменить все российское топливо дорогим СПГ из США - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Глава ЕК пообещала заменить все российское топливо дорогим СПГ из США
Глава ЕК пообещала заменить все российское топливо дорогим СПГ из США - 27.07.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК пообещала заменить все российское топливо дорогим СПГ из США
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новое соглашение с США по закупке энергоносителей позволит заменить российские нефть и газ... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T22:17+0300
2025-07-27T22:17+0300
энергетика
нефть
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новое соглашение с США по закупке энергоносителей позволит заменить российские нефть и газ американским СПГ и ядерным топливом. В воскресенье глава ЕК и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США СПГ и ядерное топливо, а также оружие. "Мы также будем расширять наше энергетическое сотрудничество. Закупки энергоносителей в США будут диверсифицировать наши источники поставок и внесут вклад в энергетическую безопасность Европы. Мы заменим российские газ и нефть путем значительных покупок американского сжиженного природного газа и ядерного топлива", - пояснила глава ЕК. Глава Еврокомиссии назвала достигнутое торговое соглашение с США "крупнейшим в истории", при этом эксперты уже заговорили о том, что оно абсолютно не выгодно Евросоюзу. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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нефть, газ, сша, европа, рф, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, ек
Энергетика, Нефть, Газ, США, ЕВРОПА, РФ, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, ЕК
22:17 27.07.2025
 
Глава ЕК пообещала заменить все российское топливо дорогим СПГ из США

Фон дер Ляйен: соглашение с США позволит заменить нефть и газ России СПГ из США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новое соглашение с США по закупке энергоносителей позволит заменить российские нефть и газ американским СПГ и ядерным топливом.
В воскресенье глава ЕК и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США СПГ и ядерное топливо, а также оружие.
"Мы также будем расширять наше энергетическое сотрудничество. Закупки энергоносителей в США будут диверсифицировать наши источники поставок и внесут вклад в энергетическую безопасность Европы. Мы заменим российские газ и нефть путем значительных покупок американского сжиженного природного газа и ядерного топлива", - пояснила глава ЕК.
Глава Еврокомиссии назвала достигнутое торговое соглашение с США "крупнейшим в истории", при этом эксперты уже заговорили о том, что оно абсолютно не выгодно Евросоюзу.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил Трамп
20:42
 
ЭнергетикаНефтьГазСШАЕВРОПАРФУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕСЕК
 
 
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