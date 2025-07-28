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ЕС в рамках сделки c США снизит пошлины на импорт авто, пишут СМИ - 28.07.2025, ПРАЙМ
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ЕС в рамках сделки c США снизит пошлины на импорт авто, пишут СМИ
ЕС в рамках сделки c США снизит пошлины на импорт авто, пишут СМИ - 28.07.2025, ПРАЙМ
ЕС в рамках сделки c США снизит пошлины на импорт авто, пишут СМИ
Евросоюз в рамках базового торгового соглашения c США снизит пошлины на импорт автомобилей до 2,5%, передает агентство Reuters со ссылкой на официального... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T13:02+0300
2025-07-28T13:03+0300
экономика
авто
ес
сша
сделка
пошлины
импорт автомобилей
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках базового торгового соглашения c США снизит пошлины на импорт автомобилей до 2,5%, передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Брюсселя. Представитель ЕС также заявил о продолжении переговоров по поводу тарифных льгот для вин и крепких спиртных напитков. Чиновник отметил, что переговоры по крепкому алкоголю продвинулись значительно дальше, чем по винной продукции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
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авто, ес, сша, сделка, пошлины, импорт автомобилей
Экономика, Авто, ЕС, США, сделка, пошлины, импорт автомобилей
13:02 28.07.2025 (обновлено: 13:03 28.07.2025)
 
ЕС в рамках сделки c США снизит пошлины на импорт авто, пишут СМИ

Reuters: ЕС в рамках сделки с США снизит пошлины на импорт авто до 2,5%

© РИА Новости . Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкКоллекция миниатюр советских автомобилей В. Игнатюгина
Коллекция миниатюр советских автомобилей В. Игнатюгина - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Наталья Горшкова
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках базового торгового соглашения c США снизит пошлины на импорт автомобилей до 2,5%, передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Брюсселя.
Представитель ЕС также заявил о продолжении переговоров по поводу тарифных льгот для вин и крепких спиртных напитков.
Чиновник отметил, что переговоры по крепкому алкоголю продвинулись значительно дальше, чем по винной продукции.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
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ЭкономикаАвтоЕССШАсделкапошлиныимпорт автомобилей
 
 
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