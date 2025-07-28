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ЕС в рамках сделки c США снизит пошлины на импорт авто, пишут СМИ

ЕС в рамках сделки c США снизит пошлины на импорт авто, пишут СМИ - 28.07.2025, ПРАЙМ

ЕС в рамках сделки c США снизит пошлины на импорт авто, пишут СМИ

Евросоюз в рамках базового торгового соглашения c США снизит пошлины на импорт автомобилей до 2,5%, передает агентство Reuters со ссылкой на официального... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T13:02+0300

2025-07-28T13:02+0300

2025-07-28T13:03+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках базового торгового соглашения c США снизит пошлины на импорт автомобилей до 2,5%, передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Брюсселя. Представитель ЕС также заявил о продолжении переговоров по поводу тарифных льгот для вин и крепких спиртных напитков. Чиновник отметил, что переговоры по крепкому алкоголю продвинулись значительно дальше, чем по винной продукции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.

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авто, ес, сша, сделка, пошлины, импорт автомобилей