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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти - 28.07.2025, ПРАЙМ

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в понедельник проведет регулярное заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T00:22+0300

2025-07-28T00:22+0300

2025-07-28T00:22+0300

нефть

энергетика

оаэ

иран

венесуэла

опек

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в понедельник проведет регулярное заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения. Встреча пройдет онлайн. Традиционно мониторинговый комитет проводится раз в два месяца и не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Плановая общая встреча назначена на 30 ноября. Однако восемь стран с добровольными ограничениями добычи могут объявить о своих действиях и без общей встречи. С апреля они стали проводить отдельные встречи раз в месяц, где принимают решение о параметрах выхода из взятых на себя дополнительных сокращений нефтепроизводства. Следующая такая встреча пройдет 3 августа. На ней будет приниматься решение о добыче восьмерки в сентябре. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман) также имеют "добровольные", дополнительные обязательства. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. ОПЕК+ с мая договорился ускорить выход из этих ограничений: в мае и июне эти восемь стран могли добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей разрешено наращивать добычу в июле. А в августе нефтепроизводство сможет вырасти сразу на 548 тысяч баррелей в сутки.

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нефть, оаэ, иран, венесуэла, опек