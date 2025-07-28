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Медведев прокомментировал торговую сделку США с Евросоюзом

Медведев прокомментировал торговую сделку США с Евросоюзом - 28.07.2025, ПРАЙМ

Медведев прокомментировал торговую сделку США с Евросоюзом

Торговая сделка президента США Дональда Трампа с Евросоюзом выгодна только Штатам и унизительна для европейцев, она снимает защиту европейского рынка, заявил... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T10:39+0300

2025-07-28T10:39+0300

2025-07-28T10:39+0300

экономика

дмитрий медведев

сша

ес

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

сделка

нефть

газ

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Торговая сделка президента США Дональда Трампа с Евросоюзом выгодна только Штатам и унизительна для европейцев, она снимает защиту европейского рынка, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Основные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:"Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздёрнуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу. Не поможет, конечно, но зато хоть будет весело…"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.

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дмитрий медведев, сша, ес, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, сделка, нефть, газ