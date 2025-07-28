Медведев прокомментировал торговую сделку США с Евросоюзом
Медведев: Трамп жестко и последовательно продавливает интересы США
© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Торговая сделка президента США Дональда Трампа с Евросоюзом выгодна только Штатам и унизительна для европейцев, она снимает защиту европейского рынка, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Основные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:
- "сделка" Трампа с ЕС носит антироссийский характер;
- сделка США и ЕС запрещает покупать российские нефть и газ;
- Трамп жестко продавливает экономические интересы США;
- европейцам пора "брать штурмом" Брюссель после сделки США и ЕС;
"Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздёрнуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу. Не поможет, конечно, но зато хоть будет весело…"
- можно просто посочувствовать обычным европейцам.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.