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Медведев прокомментировал торговую сделку США с Евросоюзом - 28.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Медведев прокомментировал торговую сделку США с Евросоюзом
Медведев прокомментировал торговую сделку США с Евросоюзом - 28.07.2025, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал торговую сделку США с Евросоюзом
Торговая сделка президента США Дональда Трампа с Евросоюзом выгодна только Штатам и унизительна для европейцев, она снимает защиту европейского рынка, заявил... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T10:39+0300
2025-07-28T10:39+0300
экономика
дмитрий медведев
сша
ес
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
сделка
нефть
газ
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Торговая сделка президента США Дональда Трампа с Евросоюзом выгодна только Штатам и унизительна для европейцев, она снимает защиту европейского рынка, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Основные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:&quot;Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздёрнуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу. Не поможет, конечно, но зато хоть будет весело…&quot;Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
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дмитрий медведев, сша, ес, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, сделка, нефть, газ
Экономика, Дмитрий Медведев, США, ЕС, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, сделка, Нефть, Газ
10:39 28.07.2025
 
Медведев прокомментировал торговую сделку США с Евросоюзом

Медведев: Трамп жестко и последовательно продавливает интересы США

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Торговая сделка президента США Дональда Трампа с Евросоюзом выгодна только Штатам и унизительна для европейцев, она снимает защиту европейского рынка, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Основные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:
  • "сделка" Трампа с ЕС носит антироссийский характер;
  • сделка США и ЕС запрещает покупать российские нефть и газ;
  • Трамп жестко продавливает экономические интересы США;
  • европейцам пора "брать штурмом" Брюссель после сделки США и ЕС;

"Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздёрнуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу. Не поможет, конечно, но зато хоть будет весело…"

Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Дмитрий Медведев
замглавы Совета безопасности РФ
  • можно просто посочувствовать обычным европейцам.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил Трамп
Вчера, 20:42
 
ЭкономикаДмитрий МедведевСШАЕСДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенсделкаНефтьГаз
 
 
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