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Нефть дорожает в понедельник утром

Нефть дорожает в понедельник утром - 28.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает в понедельник утром

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на оценках участниками рынка торгового соглашения между США и ЕС, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T07:51+0300

2025-07-28T07:51+0300

2025-07-28T07:51+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на оценках участниками рынка торгового соглашения между США и ЕС, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.24 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,37% относительно предыдущего закрытия, до 67,91 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - также увеличивалась на 0,37%, до 65,4 доллара. "Торговое соглашение между США и Европейским союзом и возможное продление паузы в установлении импортных тарифов между США и Китаем поддерживают мировые финансовые рынки и цены на нефть", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Тони Сайкамора (Tony Sycamore). Днем ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что США и ЕС договорились, что единая импортная американская пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%. Также инвесторы ожидают проведение министерским мониторинговым комитетом ОПЕК+ (JMMC) регулярного заседания, на котором JMMC обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения.

https://1prime.ru/20250725/neft-859931067.html

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торги, рынок, нефть