https://1prime.ru/20250728/neft-860029397.html

Нефть дорожает более чем на 1% в понедельник днем

Нефть дорожает более чем на 1% в понедельник днем - 28.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает более чем на 1% в понедельник днем

Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются более чем на 1% на фоне ожидания встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T14:26+0300

2025-07-28T14:26+0300

2025-07-28T14:26+0300

энергетика

нефть

рынок

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg

МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются более чем на 1% на фоне ожидания встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.20 мск цена октябрьского фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,2% относительно предыдущего закрытия, до 68,47 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,26%, до 65,98 доллара. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в понедельник проведет регулярное заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения. Трейдеры будут ожидать сигналов о планах ОПЕК+ по добыче нефти, что может отразиться на нефтяных котировках. Инвесторы также оценивают торговую договоренность США и ЕС. Днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты и Евросоюз договорились о единой ставке на импортные пошлины в размере 15%, закупке в США энергоресурсов на 750 миллиардов долларов, а также американской военной техники. "Сделка между США и ЕС поддержала настроения, но рынок уже получил некоторые указания по ожидаемым уровням тарифов из прошлых соглашений. Цены на нефть должны оставаться в текущем диапазоне, пока не прояснится ситуация с дальнейшими торговыми соглашениями и результатами предстоящего заседания ОПЕК+ по поставкам", - пишет агентство Блумберг со ссылкой на сырьевого стратега ANZ Group Holdings Ltd Сони Кумари (Soni Kumari).

https://1prime.ru/20250724/neft-859895739.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, опек