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Нефть дорожает более чем на 1% в понедельник днем
Нефть дорожает более чем на 1% в понедельник днем - 28.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает более чем на 1% в понедельник днем
Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются более чем на 1% на фоне ожидания встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T14:26+0300
2025-07-28T14:26+0300
2025-07-28T14:26+0300
энергетика
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются более чем на 1% на фоне ожидания встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.20 мск цена октябрьского фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,2% относительно предыдущего закрытия, до 68,47 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,26%, до 65,98 доллара. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в понедельник проведет регулярное заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения. Трейдеры будут ожидать сигналов о планах ОПЕК+ по добыче нефти, что может отразиться на нефтяных котировках. Инвесторы также оценивают торговую договоренность США и ЕС. Днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты и Евросоюз договорились о единой ставке на импортные пошлины в размере 15%, закупке в США энергоресурсов на 750 миллиардов долларов, а также американской военной техники. "Сделка между США и ЕС поддержала настроения, но рынок уже получил некоторые указания по ожидаемым уровням тарифов из прошлых соглашений. Цены на нефть должны оставаться в текущем диапазоне, пока не прояснится ситуация с дальнейшими торговыми соглашениями и результатами предстоящего заседания ОПЕК+ по поставкам", - пишет агентство Блумберг со ссылкой на сырьевого стратега ANZ Group Holdings Ltd Сони Кумари (Soni Kumari).
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нефть, рынок, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, ОПЕК
Нефть дорожает более чем на 1% в понедельник днем
Стоимость нефти увеличивается более чем на 1% в ожидании встречи ОПЕК+
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются более чем на 1% на фоне ожидания встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.20 мск цена октябрьского фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,2% относительно предыдущего закрытия, до 68,47 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,26%, до 65,98 доллара.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в понедельник проведет регулярное заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения.
Трейдеры будут ожидать сигналов о планах ОПЕК+ по добыче нефти, что может отразиться на нефтяных котировках.
Инвесторы также оценивают торговую договоренность США и ЕС. Днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты и Евросоюз договорились о единой ставке на импортные пошлины в размере 15%, закупке в США энергоресурсов на 750 миллиардов долларов, а также американской военной техники.
"Сделка между США и ЕС поддержала настроения, но рынок уже получил некоторые указания по ожидаемым уровням тарифов из прошлых соглашений. Цены на нефть должны оставаться в текущем диапазоне, пока не прояснится ситуация с дальнейшими торговыми соглашениями и результатами предстоящего заседания ОПЕК+ по поставкам", - пишет агентство Блумберг со ссылкой на сырьевого стратега ANZ Group Holdings Ltd Сони Кумари (Soni Kumari).
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