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Аналитики ждут от ОПЕК+ согласования повышения нефтедобычи в сентябре

Аналитики ждут от ОПЕК+ согласования повышения нефтедобычи в сентябре - 28.07.2025, ПРАЙМ

Аналитики ждут от ОПЕК+ согласования повышения нефтедобычи в сентябре

Трейдеры и аналитики ожидают, что ОПЕК+ на заседании 3 августа согласует очередное значительное увеличение добычи нефти, сообщает агентство Bloomberg на основе... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T15:58+0300

2025-07-28T15:58+0300

2025-07-28T15:58+0300

энергетика

нефть

опек

добыча нефти

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Трейдеры и аналитики ожидают, что ОПЕК+ на заседании 3 августа согласует очередное значительное увеличение добычи нефти, сообщает агентство Bloomberg на основе проведенного им опроса. "Все 17 трейдеров и аналитиков, опрошенных Блумбергом, прогнозируют, что Саудовская Аравия и ее партнеры одобрят дальнейшее увеличение добычи на 548 тысяч баррелей в сутки в сентябре… 3 августа. Делегаты ОПЕК+ заявили, что предварительный план по этому вопросу уже готов", - пишет агентство. Как отмечает Bloomberg, если это увеличение добычи будет утверждено, добровольные дополнительные ограничения в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки будут полностью отменены на год раньше запланированного срока. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман) также имеют добровольные, дополнительные обязательства. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. ОПЕК+ с мая договорился ускорить выход из этих ограничений: в мае и июне эти восемь стран могли добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июле. А в августе она сможет вырасти на 548 тысяч баррелей в сутки.

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нефть, опек, добыча нефти