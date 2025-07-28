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Цены на нефть показывают рост

Цены на нефть показывают рост - 28.07.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть показывают рост

Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут на 2%, свидетельствуют данные торгов. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T18:25+0300

2025-07-28T18:25+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут на 2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.14 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 1,85% - до 68,93 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,83%, до 66,35 доллара. Ранее цена сентябрьского фьючерса Brent впервые с 18 июля поднялась выше 70 долларов за баррель. "Поддержку котировкам оказали новости о договоренностях между США и ЕС по смягчению торговых ограничений. Это повысило общий аппетит к риску на глобальных рынках. Оптимизм относительно перспектив мировой торговли снижает опасения по поводу падения спроса на сырье", - прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Дополнительным фактором поддержки нефтяных котировок, по словам Скрябина, стали признаки стабилизации ситуации на ближневосточном направлении. Отсутствие новых эскалаций в регионе также снижает премию за геополитические риски в ценах, но позволяет сохранять базовую поддержку в области 68-70 долларов, отметил аналитик "В то же время рынок продолжает учитывать вероятность роста предложения: страны OPEC+ в августе-сентябре могут нарастить добычу, а добыча в США остается стабильной. На таком фоне краткосрочный потенциал роста цен ограничен, а в ближайшие дни динамика Brent, вероятно, останется вблизи текущих уровней", - добавил Скрябин.

https://1prime.ru/20250725/neft-859953374.html

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биржевые торги, нефть, цены