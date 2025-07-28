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Источник сообщил о начале заседания мониторингового комитета ОПЕК+ - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250728/opek-860031659.html
Источник сообщил о начале заседания мониторингового комитета ОПЕК+
Источник сообщил о начале заседания мониторингового комитета ОПЕК+ - 28.07.2025, ПРАЙМ
Источник сообщил о начале заседания мониторингового комитета ОПЕК+
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начинает регулярное заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения, сообщил РИА... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T16:12+0300
2025-07-28T16:12+0300
энергетика
нефть
опек
заседание
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начинает регулярное заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Традиционно мониторинговый комитет проводится раз в два месяца и не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Плановая общая встреча назначена на 30 ноября. Однако восемь стран с добровольными ограничениями добычи могут объявить о своих действиях и без общей встречи. С апреля они стали проводить отдельные встречи раз в месяц, где принимают решение о параметрах выхода из взятых на себя дополнительных сокращений нефтепроизводства. Следующая такая встреча пройдет 3 августа. На ней будет приниматься решение о добыче восьмерки в сентябре. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман) также имеют "добровольные", дополнительные обязательства. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. ОПЕК+ с мая договорился ускорить выход из этих ограничений: в мае и июне эти восемь стран могли добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей разрешено наращивать добычу в июле. А в августе нефтепроизводство сможет вырасти сразу на 548 тысяч баррелей в сутки.
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нефть, опек, заседание
Энергетика, Нефть, ОПЕК, заседание
16:12 28.07.2025
 
Источник сообщил о начале заседания мониторингового комитета ОПЕК+

Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал регулярное заседание, сообщил источник

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начинает регулярное заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Традиционно мониторинговый комитет проводится раз в два месяца и не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Плановая общая встреча назначена на 30 ноября.
Однако восемь стран с добровольными ограничениями добычи могут объявить о своих действиях и без общей встречи. С апреля они стали проводить отдельные встречи раз в месяц, где принимают решение о параметрах выхода из взятых на себя дополнительных сокращений нефтепроизводства. Следующая такая встреча пройдет 3 августа. На ней будет приниматься решение о добыче восьмерки в сентябре.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.
В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки.
Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман) также имеют "добровольные", дополнительные обязательства. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
ОПЕК+ с мая договорился ускорить выход из этих ограничений: в мае и июне эти восемь стран могли добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей разрешено наращивать добычу в июле. А в августе нефтепроизводство сможет вырасти сразу на 548 тысяч баррелей в сутки.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Аналитики ждут от ОПЕК+ согласования повышения нефтедобычи в сентябре
15:58
 
ЭнергетикаНефтьОПЕКзаседание
 
 
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