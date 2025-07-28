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Комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять параметры соглашения по добыче нефти - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250728/opek-860032380.html
Комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять параметры соглашения по добыче нефти
Комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять параметры соглашения по добыче нефти - 28.07.2025, ПРАЙМ
Комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять параметры соглашения по добыче нефти
Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти, следует из официального коммюнике по итогам встречи в... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T16:39+0300
2025-07-28T16:39+0300
энергетика
опек
нефть
добыча нефти
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти, следует из официального коммюнике по итогам встречи в понедельник. "Совместный мониторинговый комитет рассмотрел данные о добыче сырой нефти за май и июнь 2025 года и отметил общее соответствие стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, участвующих в Декларации о сотрудничестве (DoC)", - говорится в сообщении. Согласно коммюнике, никаких новых решений принято не было. В минувшую пятницу ОПЕК призвал не путать заседания мониторингового комитета и встречи восьми стран ОПЕК+, на которых принимаются решения о выходе из добровольных сокращений нефтепроизводства. Следующая такая встреча назначена на 3 августа. На ней будет принято решение по параметрам добычи нефти в сентябре для восьми участников - России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, ОАЭ, Омана, Алжира и Кувейта.
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опек, нефть, добыча нефти
Энергетика, ОПЕК, Нефть, добыча нефти
16:39 28.07.2025
 
Комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять параметры соглашения по добыче нефти

Комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти, следует из официального коммюнике по итогам встречи в понедельник.
"Совместный мониторинговый комитет рассмотрел данные о добыче сырой нефти за май и июнь 2025 года и отметил общее соответствие стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, участвующих в Декларации о сотрудничестве (DoC)", - говорится в сообщении.
Согласно коммюнике, никаких новых решений принято не было.
В минувшую пятницу ОПЕК призвал не путать заседания мониторингового комитета и встречи восьми стран ОПЕК+, на которых принимаются решения о выходе из добровольных сокращений нефтепроизводства. Следующая такая встреча назначена на 3 августа. На ней будет принято решение по параметрам добычи нефти в сентябре для восьми участников - России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, ОАЭ, Омана, Алжира и Кувейта.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Аналитики ждут от ОПЕК+ согласования повышения нефтедобычи в сентябре
15:58
 
ЭнергетикаОПЕКНефтьдобыча нефти
 
 
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