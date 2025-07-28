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ОСАГО в России в I полугодии подешевело на 5% - 28.07.2025, ПРАЙМ
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ОСАГО в России в I полугодии подешевело на 5%
ОСАГО в России в I полугодии подешевело на 5% - 28.07.2025, ПРАЙМ
ОСАГО в России в I полугодии подешевело на 5%
Средняя стоимость ОСАГО в России за первое полугодие снизилась на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 7 278 рублей, говорится в сообщении... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T14:08+0300
2025-07-28T14:08+0300
экономика
осаго
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Средняя стоимость ОСАГО в России за первое полугодие снизилась на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 7 278 рублей, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). "Несмотря на колебания по ценам на рынке автозапчастей и значительный рост средней выплаты, страховщикам удается успешно сдерживать рост средней премии. За первые шесть месяцев 2025 года средняя стоимость годового полиса ОСАГО снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом и составила всего 7 278 рублей", - сообщает РСА со ссылкой на главу объединения Евгения Уфимцева. "При этом средняя выплата по годовым полисам ОСАГО показала рост на 16,6% за этот же период и составила 110 230 рублей, в первом полугодии 2024 года средняя выплата по годовым полисам ОСАГО составляла 94 513 рублей", - отмечает РСА. Средняя премия в июне по годовым полисам ОСАГО составила 7 184 рубля, что на 4,8% меньше, чем в июне прошлого года. А средняя выплата в минувшем месяце, по данным страховщиков, составила 115 802 рублей – больше на 16,4%, чем за аналогичный месяц в 2024 году. Среди основных факторов, сдерживающих рост средней премии обязательной "автогражданки", названа высокая конкуренция между страховщиками за "безубыточных" автовладельцев — аккуратных водителей, которые ответственно соблюдают правила дорожного движения и избегают аварий. "Таких водителей становится все больше, что существенно влияет на динамику рынка", – поясняет Уфимцев. Общая сумма страховых выплат в этом сегменте за полугодие, по оценке РСА, составила 115,1 миллиарда рублей, включая 110 миллиардов выплат страховщиков, 4 миллиарда судебных накладных расходов и 1,1 миллиарда рублей выплат из компенсационного фонда РСА. Количество заключенных договоров за этот период составило 23 миллиона, из них 2,2 миллиона договоров пришлось на краткосрочные полисы ОСАГО. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 155,3 миллиарда рублей.
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осаго, авто, россия, рса
Экономика, ОСАГО, Авто, РОССИЯ, РСА
14:08 28.07.2025
 
ОСАГО в России в I полугодии подешевело на 5%

РСА: стоимость ОСАГО в России за I полугодие снизилась на 5%, составив 7278 рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Средняя стоимость ОСАГО в России за первое полугодие снизилась на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 7 278 рублей, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).
"Несмотря на колебания по ценам на рынке автозапчастей и значительный рост средней выплаты, страховщикам удается успешно сдерживать рост средней премии. За первые шесть месяцев 2025 года средняя стоимость годового полиса ОСАГО снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом и составила всего 7 278 рублей", - сообщает РСА со ссылкой на главу объединения Евгения Уфимцева.
"При этом средняя выплата по годовым полисам ОСАГО показала рост на 16,6% за этот же период и составила 110 230 рублей, в первом полугодии 2024 года средняя выплата по годовым полисам ОСАГО составляла 94 513 рублей", - отмечает РСА.
Средняя премия в июне по годовым полисам ОСАГО составила 7 184 рубля, что на 4,8% меньше, чем в июне прошлого года. А средняя выплата в минувшем месяце, по данным страховщиков, составила 115 802 рублей – больше на 16,4%, чем за аналогичный месяц в 2024 году.
Среди основных факторов, сдерживающих рост средней премии обязательной "автогражданки", названа высокая конкуренция между страховщиками за "безубыточных" автовладельцев — аккуратных водителей, которые ответственно соблюдают правила дорожного движения и избегают аварий.
"Таких водителей становится все больше, что существенно влияет на динамику рынка", – поясняет Уфимцев.
Общая сумма страховых выплат в этом сегменте за полугодие, по оценке РСА, составила 115,1 миллиарда рублей, включая 110 миллиардов выплат страховщиков, 4 миллиарда судебных накладных расходов и 1,1 миллиарда рублей выплат из компенсационного фонда РСА.
Количество заключенных договоров за этот период составило 23 миллиона, из них 2,2 миллиона договоров пришлось на краткосрочные полисы ОСАГО. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 155,3 миллиарда рублей.
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