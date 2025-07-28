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Чистый приток иностранных инвестиций в Центральную Азию упал на 61,2% - 28.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Чистый приток иностранных инвестиций в Центральную Азию упал на 61,2%
Чистый приток иностранных инвестиций в Центральную Азию упал на 61,2% - 28.07.2025, ПРАЙМ
Чистый приток иностранных инвестиций в Центральную Азию упал на 61,2%
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в республики Центральной Азии в 2024 году упал на 61,2%, говорится в материалах рейтингового агентства "Эксперт РА". | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T00:16+0300
2025-07-28T00:16+0300
экономика
бизнес
россия
центральная азия
казахстан
киргизия
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Чистый приток прямых иностранных инвестиций в республики Центральной Азии в 2024 году упал на 61,2%, говорится в материалах рейтингового агентства "Эксперт РА". "В 2024 году чистый приток прямых иностранных инвестиций в Центральную Азию упал на 61,2%. Ключевое влияние оказал отток иностранного капитала из Казахстана (-2,55 миллиарда долларов), вызванный сокращением реинвестиций зарубежных компаний в ТЭК, а также уменьшением иностранных вложений в финансовый сектор государства", - сказано в материалах. В остальных же республиках Центральной Азии прямые иностранные инвестиции, напротив, подросли, в общей сумме на 1,64 миллиарда долларов. Драйверами их увеличения в разной пропорции выступали трансформация торговых потоков и процесс индустриализации, сопровождающийся развитием инфраструктурных отраслей. Россия для центральноазиатских республик остается одним из ключевых партнеров по прямым инвестициям. При этом с некоторыми странами региона интенсивность экономического взаимодействия за 2024 год заметно усилилась: российские валовые прямые вложения в Казахстан выросли на 33%, а в Киргизию – на 75%. Аналитики прогнозируют, что в 2025 году на потоки прямых иностранных инвестиций в Центральную Азию негативное влияние будет оказывать тенденция замедления роста мирового ВВП и объемов международной торговли. Под давлением данного фактора, по их мнению, окажутся добывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, а также финансовая сфера. Для Казахстана и Киргизии немаловажным окажется и эффект от охлаждения экономики РФ и снижения ее импорта – может ослабнуть стимул российских инвесторов для содействия развитию торгово-финансовой инфраструктуры данных республик.
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бизнес, россия, центральная азия, казахстан, киргизия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ
00:16 28.07.2025
 
Чистый приток иностранных инвестиций в Центральную Азию упал на 61,2%

"Эксперт РА": приток прямых иностранных инвестиций в Центральную Азию упал на 61,2%

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Чистый приток прямых иностранных инвестиций в республики Центральной Азии в 2024 году упал на 61,2%, говорится в материалах рейтингового агентства "Эксперт РА".
"В 2024 году чистый приток прямых иностранных инвестиций в Центральную Азию упал на 61,2%. Ключевое влияние оказал отток иностранного капитала из Казахстана (-2,55 миллиарда долларов), вызванный сокращением реинвестиций зарубежных компаний в ТЭК, а также уменьшением иностранных вложений в финансовый сектор государства", - сказано в материалах.
В остальных же республиках Центральной Азии прямые иностранные инвестиции, напротив, подросли, в общей сумме на 1,64 миллиарда долларов. Драйверами их увеличения в разной пропорции выступали трансформация торговых потоков и процесс индустриализации, сопровождающийся развитием инфраструктурных отраслей.
Россия для центральноазиатских республик остается одним из ключевых партнеров по прямым инвестициям. При этом с некоторыми странами региона интенсивность экономического взаимодействия за 2024 год заметно усилилась: российские валовые прямые вложения в Казахстан выросли на 33%, а в Киргизию – на 75%.
Аналитики прогнозируют, что в 2025 году на потоки прямых иностранных инвестиций в Центральную Азию негативное влияние будет оказывать тенденция замедления роста мирового ВВП и объемов международной торговли. Под давлением данного фактора, по их мнению, окажутся добывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, а также финансовая сфера. Для Казахстана и Киргизии немаловажным окажется и эффект от охлаждения экономики РФ и снижения ее импорта – может ослабнуть стимул российских инвесторов для содействия развитию торгово-финансовой инфраструктуры данных республик.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯКАЗАХСТАНКИРГИЗИЯ
 
 
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