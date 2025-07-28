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"СПБ биржа" обновила рекорд по количеству сделок с российскими акциями
"СПБ биржа" обновила рекорд по количеству сделок с российскими акциями - 28.07.2025, ПРАЙМ
"СПБ биржа" обновила рекорд по количеству сделок с российскими акциями
"СПБ биржа" по итогам торгов пятницы обновила рекорд по количеству операций с российскими ценными бумагами в режиме основных торгов, он превысил 2,2 миллиона... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T13:16+0300
2025-07-28T13:16+0300
2025-07-28T13:16+0300
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. "СПБ биржа" по итогам торгов пятницы обновила рекорд по количеству операций с российскими ценными бумагами в режиме основных торгов, он превысил 2,2 миллиона сделок, говорится в сообщении торговой площадки. "СПБ биржа" 25 июля 2025 года обновила рекорд по количеству сделок с российскими ценными бумагами в режиме основных торгов. Общее количество заключенных в прошлую пятницу сделок достигло 2 209 112 штук, что стало максимумом за всю историю торгов российскими ценными бумагами на "СПБ бирже", - говорится в сообщении биржи. Прошлый рекорд в 1 451 379 сделок, зафиксированный 21 июля, удалось таким образом увеличить более чем в полтора раза. "Абсолютный рекорд по количеству сделок, заключенных со всеми доступными на торгах ценными бумагами в режиме основных торгов, зафиксирован 24 ноября 2020 года. Тогда было совершено 4 208 232 сделок", - также отмечает торговая площадка.
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рынок, россия, спб биржа, акции, торги
Экономика, Рынок, РОССИЯ, СПБ биржа, Акции, Торги
"СПБ биржа" обновила рекорд по количеству сделок с российскими акциями
"СПБ биржа" обновила рекорд по числу сделок с российскими акциями на основных торгах
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. "СПБ биржа" по итогам торгов пятницы обновила рекорд по количеству операций с российскими ценными бумагами в режиме основных торгов, он превысил 2,2 миллиона сделок, говорится в сообщении торговой площадки.
"СПБ биржа" 25 июля 2025 года обновила рекорд по количеству сделок с российскими ценными бумагами в режиме основных торгов. Общее количество заключенных в прошлую пятницу сделок достигло 2 209 112 штук, что стало максимумом за всю историю торгов российскими ценными бумагами на "СПБ бирже", - говорится в сообщении биржи.
Прошлый рекорд в 1 451 379 сделок, зафиксированный 21 июля, удалось таким образом увеличить более чем в полтора раза.
"Абсолютный рекорд по количеству сделок, заключенных со всеми доступными на торгах ценными бумагами в режиме основных торгов, зафиксирован 24 ноября 2020 года. Тогда было совершено 4 208 232 сделок", - также отмечает торговая площадка.
Российский рынок акций падает в начале основных торгов понедельника