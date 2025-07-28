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"Намеренно". СМИ сообщили о тревожном сигнале Путину со стороны США
"Намеренно". СМИ сообщили о тревожном сигнале Путину со стороны США - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Намеренно". СМИ сообщили о тревожном сигнале Путину со стороны США
Доставив ядерное оружие в Британию, Соединенные Штаты тем самым подали сигнал Российской Федерации, утверждается в публикации информагентства Bloomberg. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T20:27+0300
2025-07-28T20:27+0300
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Доставив ядерное оружие в Британию, Соединенные Штаты тем самым подали сигнал Российской Федерации, утверждается в публикации информагентства Bloomberg.Отметив, что Соединенные Штаты, "вероятно, разместили ядерное оружие в Великобритании впервые с 2008 года", авторы материала заявили, что это было сделано, "чтобы подать сигнал президенту России Владимиру Путину".Ссылаясь на открытые данные, агентство сообщило, что 16 июля американский военный самолет, взлетев с авиабазы Киртланд, штат Нью-Мексико, где расположен Центр ядерного вооружения ВВС Соединенных Штатов, произвел посадку на базе Лейкенхит, графство Саффолк, Великобритания.Как говорится в статье, американский самолет во время перелета намеренно включил транспондеры, чтобы "показать России, что США не сокращают свой ядерный потенциал в Европе".
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сша, ядерное оружие, великобритания, сигнал, владимир путин, россия
Вооружения, США, ядерное оружие, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Сигнал, Владимир Путин, РОССИЯ
"Намеренно". СМИ сообщили о тревожном сигнале Путину со стороны США
Bloomberg: США подали сигнал России доставкой ядерного оружия в Британию
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ.
Доставив ядерное оружие в Британию, Соединенные Штаты тем самым подали сигнал Российской Федерации, утверждается в публикации информагентства Bloomberg
.
Отметив, что Соединенные Штаты, "вероятно, разместили ядерное оружие в Великобритании впервые с 2008 года", авторы материала заявили, что это было сделано, "чтобы подать сигнал президенту России Владимиру Путину".
Ссылаясь на открытые данные, агентство сообщило, что 16 июля американский военный самолет, взлетев с авиабазы Киртланд, штат Нью-Мексико, где расположен Центр ядерного вооружения ВВС Соединенных Штатов, произвел посадку на базе Лейкенхит, графство Саффолк, Великобритания.
Как говорится в статье, американский самолет во время перелета намеренно включил транспондеры, чтобы "показать России, что США не сокращают свой ядерный потенциал в Европе".
США разместили ядерные бомбы в Великобритании, пишут СМИ