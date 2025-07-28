Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Намеренно". СМИ сообщили о тревожном сигнале Путину со стороны США - 28.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250728/ssha-860038035.html
"Намеренно". СМИ сообщили о тревожном сигнале Путину со стороны США
"Намеренно". СМИ сообщили о тревожном сигнале Путину со стороны США - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Намеренно". СМИ сообщили о тревожном сигнале Путину со стороны США
Доставив ядерное оружие в Британию, Соединенные Штаты тем самым подали сигнал Российской Федерации, утверждается в публикации информагентства Bloomberg. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T20:27+0300
2025-07-28T20:27+0300
вооружения
сша
ядерное оружие
великобритания
сигнал
владимир путин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Доставив ядерное оружие в Британию, Соединенные Штаты тем самым подали сигнал Российской Федерации, утверждается в публикации информагентства Bloomberg.Отметив, что Соединенные Штаты, "вероятно, разместили ядерное оружие в Великобритании впервые с 2008 года", авторы материала заявили, что это было сделано, "чтобы подать сигнал президенту России Владимиру Путину".Ссылаясь на открытые данные, агентство сообщило, что 16 июля американский военный самолет, взлетев с авиабазы Киртланд, штат Нью-Мексико, где расположен Центр ядерного вооружения ВВС Соединенных Штатов, произвел посадку на базе Лейкенхит, графство Саффолк, Великобритания.Как говорится в статье, американский самолет во время перелета намеренно включил транспондеры, чтобы "показать России, что США не сокращают свой ядерный потенциал в Европе".
https://1prime.ru/20250721/bomby-859752877.html
сша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, ядерное оружие, великобритания, сигнал, владимир путин, россия
Вооружения, США, ядерное оружие, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Сигнал, Владимир Путин, РОССИЯ
20:27 28.07.2025
 
"Намеренно". СМИ сообщили о тревожном сигнале Путину со стороны США

Bloomberg: США подали сигнал России доставкой ядерного оружия в Британию

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Доставив ядерное оружие в Британию, Соединенные Штаты тем самым подали сигнал Российской Федерации, утверждается в публикации информагентства Bloomberg.
Отметив, что Соединенные Штаты, "вероятно, разместили ядерное оружие в Великобритании впервые с 2008 года", авторы материала заявили, что это было сделано, "чтобы подать сигнал президенту России Владимиру Путину".
Ссылаясь на открытые данные, агентство сообщило, что 16 июля американский военный самолет, взлетев с авиабазы Киртланд, штат Нью-Мексико, где расположен Центр ядерного вооружения ВВС Соединенных Штатов, произвел посадку на базе Лейкенхит, графство Саффолк, Великобритания.
Как говорится в статье, американский самолет во время перелета намеренно включил транспондеры, чтобы "показать России, что США не сокращают свой ядерный потенциал в Европе".
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
США разместили ядерные бомбы в Великобритании, пишут СМИ
21 июля, 14:43
 
ВооруженияСШАядерное оружиеВЕЛИКОБРИТАНИЯСигналВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала