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Суд 28 июля огласит приговор опекунше по делу об убийстве ребенка

Суд 28 июля огласит приговор опекунше по делу об убийстве ребенка - 28.07.2025, ПРАЙМ

Суд 28 июля огласит приговор опекунше по делу об убийстве ребенка

Свердловский областной суд 28 июля огласит приговор опекунше из Екатеринбурга Веронике Наумовой по резонансному делу об убийстве и истязании пятилетнего... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T00:22+0300

2025-07-28T00:22+0300

2025-07-28T00:22+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл - ПРАЙМ. Свердловский областной суд 28 июля огласит приговор опекунше из Екатеринбурга Веронике Наумовой по резонансному делу об убийстве и истязании пятилетнего подопечного, тело которого было спрятано в спортивной сумке в гараже, сообщила пресс-службе инстанции. Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Спустя трое суток тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь, избивала его и применяла к нему пытки, а 2 декабря 2022 года избила мальчика металлическим предметом, ноги связала скотчем, утопила в ванне, спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей выплат на него. Наумова, отмечали следователи, к побоям ребенка привлекала другую опекаемую ею девочку, мужа, а также племянника мужа - Даниила Егольникова, над которым совместно с ней идет суд. "В понедельник, 28 июля, в Свердловском областном суде будет оглашен приговор Веронике Наумовой и Даниилу Егольникову", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее гособвинение запросило 25 лет колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей для Наумовой, для Егольникова - шесть лет колонии общего режима. На первом заседании 26 августа 2024 года, пока процесс не закрыли от СМИ из-за сведений о детях в деле, Наумова активно общалась с журналистами, была спокойна. Она заявляла прессе, что мальчик скончался "из-за другого человека", она якобы скрыла преступление, его выгораживая. Она добавляла, что готова вернуть деньги, полученные обманом. Свою вину Наумова до сих пор не признала. Также на первом заседании следователь по особо важным делам регионального управления СК РФ Сергей Кибардин рассказал журналистам, что было допрошено порядка ста свидетелей, проводились очные ставки, а установить причину смерти пятилетнего мальчика, тело которого нашли спустя семь месяцев после убийства, помогла сложная комиссионная экспертиза. Ее результаты показали, что ребенка утопили. Опекуншу, помимо убийства, обвиняют еще в 61 эпизоде лишения свободы ребенка, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вовлечения несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление, мошенничества. Егольникову вменяют 11 эпизодов незаконного лишения свободы ребенка и один эпизод истязания с особой жестокостью, совершенное группой. В областном управлении СК РФ поясняли РИА Новости, что оба фигуранта признаны вменяемыми. Екатеринбургский гарнизонный военный суд в сентябре 2024 года приговорил мужа опекунши, Александра Наумова, к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании мальчика. Бывшую исполняющую обязанности заведующей детсадом, узнавшую от медика и воспитателя об избиении ребенка и не заявившую в полицию и опеку, приговорили за халатность к одному году и 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания. Бывшей сотруднице опеки, не навестившей эту семью, суд назначил два года колонии-поселения также с отсрочкой наказания по достижению ее ребенком 14-летнего возраста.

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