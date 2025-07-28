https://1prime.ru/20250728/svo-860030034.html

"Если ЕС сможет". Эксперты объяснили, почему РФ нужно скорее закончить СВО

"Если ЕС сможет". Эксперты объяснили, почему РФ нужно скорее закончить СВО - 28.07.2025, ПРАЙМ

"Если ЕС сможет". Эксперты объяснили, почему РФ нужно скорее закончить СВО

Российской Федерации необходимо завершить украинский конфликт до того момента, когда Евросоюз подготовился к нападению на нее. Такое мнение высказал политолог,... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T14:51+0300

2025-07-28T14:51+0300

2025-07-28T14:52+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

россия

экспертное мнение

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Российской Федерации необходимо завершить украинский конфликт до того момента, когда Евросоюз подготовился к нападению на нее. Такое мнение высказал политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, комментируя вопросы читателей издания "Военное дело".По утверждению целого ряда экспертов, Российской Федерации требуется скорее завершить спецоперацию на Украине, чтобы избежать начала боевых действий непосредственно против стран-членов НАТО. Объясняя это популярное в экспертном сообществе мнение, Ищенко отметил, что в настоящий момент больше половины Вооруженных сил России заняты в спецоперации на Украине, а после победы в украинском конфликте Российская Федерация станет единственной страной на планете, которая победила в полномасштабной современной войне, чья армия лучше всех других без исключения приспособлена к ведению боевых действиям в современных условиях и в то же время не обременена участием в каких-либо других конфликтах.Соответственно, операции российской армии в СВО разрабатываются, по словам Ищенко, с таким расчетом, что если Евросоюз когда-то и сможет подготовиться к нападению на Россию, то уже к тому моменту, когда ВС РФ будут способны обрушиться на агрессоров всей своей мощью, ни на кого и ни на что не отвлекаясь.

https://1prime.ru/20250725/vto-859944650.html

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конфликт на украине, россия, экспертное мнение