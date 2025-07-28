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"Если ЕС сможет". Эксперты объяснили, почему РФ нужно скорее закончить СВО - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Если ЕС сможет". Эксперты объяснили, почему РФ нужно скорее закончить СВО
"Если ЕС сможет". Эксперты объяснили, почему РФ нужно скорее закончить СВО - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Если ЕС сможет". Эксперты объяснили, почему РФ нужно скорее закончить СВО
Российской Федерации необходимо завершить украинский конфликт до того момента, когда Евросоюз подготовился к нападению на нее. Такое мнение высказал политолог,... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T14:51+0300
2025-07-28T14:52+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
россия
экспертное мнение
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Российской Федерации необходимо завершить украинский конфликт до того момента, когда Евросоюз подготовился к нападению на нее. Такое мнение высказал политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, комментируя вопросы читателей издания "Военное дело".По утверждению целого ряда экспертов, Российской Федерации требуется скорее завершить спецоперацию на Украине, чтобы избежать начала боевых действий непосредственно против стран-членов НАТО. Объясняя это популярное в экспертном сообществе мнение, Ищенко отметил, что в настоящий момент больше половины Вооруженных сил России заняты в спецоперации на Украине, а после победы в украинском конфликте Российская Федерация станет единственной страной на планете, которая победила в полномасштабной современной войне, чья армия лучше всех других без исключения приспособлена к ведению боевых действиям в современных условиях и в то же время не обременена участием в каких-либо других конфликтах.Соответственно, операции российской армии в СВО разрабатываются, по словам Ищенко, с таким расчетом, что если Евросоюз когда-то и сможет подготовиться к нападению на Россию, то уже к тому моменту, когда ВС РФ будут способны обрушиться на агрессоров всей своей мощью, ни на кого и ни на что не отвлекаясь.
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конфликт на украине, россия, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, РОССИЯ, экспертное мнение
14:51 28.07.2025 (обновлено: 14:52 28.07.2025)
 
"Если ЕС сможет". Эксперты объяснили, почему РФ нужно скорее закончить СВО

Ищенко: России нужно успеть закончить СВО до того, как ЕС подготовится к войне

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Российской Федерации необходимо завершить украинский конфликт до того момента, когда Евросоюз подготовился к нападению на нее. Такое мнение высказал политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, комментируя вопросы читателей издания "Военное дело".
По утверждению целого ряда экспертов, Российской Федерации требуется скорее завершить спецоперацию на Украине, чтобы избежать начала боевых действий непосредственно против стран-членов НАТО.
Объясняя это популярное в экспертном сообществе мнение, Ищенко отметил, что в настоящий момент больше половины Вооруженных сил России заняты в спецоперации на Украине, а после победы в украинском конфликте Российская Федерация станет единственной страной на планете, которая победила в полномасштабной современной войне, чья армия лучше всех других без исключения приспособлена к ведению боевых действиям в современных условиях и в то же время не обременена участием в каких-либо других конфликтах.
Соответственно, операции российской армии в СВО разрабатываются, по словам Ищенко, с таким расчетом, что если Евросоюз когда-то и сможет подготовиться к нападению на Россию, то уже к тому моменту, когда ВС РФ будут способны обрушиться на агрессоров всей своей мощью, ни на кого и ни на что не отвлекаясь.
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