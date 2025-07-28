https://1prime.ru/20250728/svo-860040021.html

"Окно скоро закроется". Американский офицер строго предупредил Киев

"Окно скоро закроется". Американский офицер строго предупредил Киев - 28.07.2025, ПРАЙМ

"Окно скоро закроется". Американский офицер строго предупредил Киев

Украина в итоге будет вынуждена принять все условия, который выдвинет Российская Федерация, поскольку российские войска одержат победу над ВСУ. Такое мнение в... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T22:19+0300

2025-07-28T22:19+0300

2025-07-28T22:20+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Украина в итоге будет вынуждена принять все условия, который выдвинет Российская Федерация, поскольку российские войска одержат победу над ВСУ. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.Обращаясь к украинцам, американский офицер заявил: "Вам просто предоставят условия капитуляции после того, как русские победят вашу армию", - после чего подчеркнул, что в настоящий момент это представляется наиболее вероятным сценарием. "Дипломатическое окно еще открыто, но скоро закроется", - предупредил Дэвис.Он отметил, что руководство Украины демонстрирует излишнее и ничем не оправданное высокомерие, продолжая при этом игнорировать реальную ситуацию на фронте, что может усугубить и без того тяжелое положение украинской армии.

https://1prime.ru/20250728/svo-860030034.html

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конфликт на украине, всу, капитуляция, россия, мнение