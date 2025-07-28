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"Окно скоро закроется". Американский офицер строго предупредил Киев - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Окно скоро закроется". Американский офицер строго предупредил Киев
"Окно скоро закроется". Американский офицер строго предупредил Киев - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Окно скоро закроется". Американский офицер строго предупредил Киев
Украина в итоге будет вынуждена принять все условия, который выдвинет Российская Федерация, поскольку российские войска одержат победу над ВСУ. Такое мнение в... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T22:19+0300
2025-07-28T22:20+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
всу
капитуляция
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Украина в итоге будет вынуждена принять все условия, который выдвинет Российская Федерация, поскольку российские войска одержат победу над ВСУ. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.Обращаясь к украинцам, американский офицер заявил: "Вам просто предоставят условия капитуляции после того, как русские победят вашу армию", - после чего подчеркнул, что в настоящий момент это представляется наиболее вероятным сценарием. "Дипломатическое окно еще открыто, но скоро закроется", - предупредил Дэвис.Он отметил, что руководство Украины демонстрирует излишнее и ничем не оправданное высокомерие, продолжая при этом игнорировать реальную ситуацию на фронте, что может усугубить и без того тяжелое положение украинской армии.
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конфликт на украине, всу, капитуляция, россия, мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВСУ, капитуляция, РОССИЯ, мнение
22:19 28.07.2025 (обновлено: 22:20 28.07.2025)
 
"Окно скоро закроется". Американский офицер строго предупредил Киев

Офицер ВС США Дэвис: Украине придется принять все условия России

© Unsplash/EugeneКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Eugene
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Украина в итоге будет вынуждена принять все условия, который выдвинет Российская Федерация, поскольку российские войска одержат победу над ВСУ. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
Обращаясь к украинцам, американский офицер заявил: "Вам просто предоставят условия капитуляции после того, как русские победят вашу армию", - после чего подчеркнул, что в настоящий момент это представляется наиболее вероятным сценарием.
"Дипломатическое окно еще открыто, но скоро закроется", - предупредил Дэвис.
Он отметил, что руководство Украины демонстрирует излишнее и ничем не оправданное высокомерие, продолжая при этом игнорировать реальную ситуацию на фронте, что может усугубить и без того тяжелое положение украинской армии.
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