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"Окно скоро закроется". Американский офицер строго предупредил Киев
"Окно скоро закроется". Американский офицер строго предупредил Киев - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Окно скоро закроется". Американский офицер строго предупредил Киев
Украина в итоге будет вынуждена принять все условия, который выдвинет Российская Федерация, поскольку российские войска одержат победу над ВСУ. Такое мнение в... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T22:19+0300
2025-07-28T22:19+0300
2025-07-28T22:20+0300
спецоперация на украине
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всу
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Украина в итоге будет вынуждена принять все условия, который выдвинет Российская Федерация, поскольку российские войска одержат победу над ВСУ. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.Обращаясь к украинцам, американский офицер заявил: "Вам просто предоставят условия капитуляции после того, как русские победят вашу армию", - после чего подчеркнул, что в настоящий момент это представляется наиболее вероятным сценарием. "Дипломатическое окно еще открыто, но скоро закроется", - предупредил Дэвис.Он отметил, что руководство Украины демонстрирует излишнее и ничем не оправданное высокомерие, продолжая при этом игнорировать реальную ситуацию на фронте, что может усугубить и без того тяжелое положение украинской армии.
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конфликт на украине, всу, капитуляция, россия, мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВСУ, капитуляция, РОССИЯ, мнение
"Окно скоро закроется". Американский офицер строго предупредил Киев
Офицер ВС США Дэвис: Украине придется принять все условия России
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ.
Украина в итоге будет вынуждена принять все условия, который выдвинет Российская Федерация, поскольку российские войска одержат победу над ВСУ. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive
высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
Обращаясь к украинцам, американский офицер заявил: "Вам просто предоставят условия капитуляции после того, как русские победят вашу армию", - после чего подчеркнул, что в настоящий момент это представляется наиболее вероятным сценарием.
"Дипломатическое окно еще открыто, но скоро закроется", - предупредил Дэвис.
Он отметил, что руководство Украины демонстрирует излишнее и ничем не оправданное высокомерие, продолжая при этом игнорировать реальную ситуацию на фронте, что может усугубить и без того тяжелое положение украинской армии.
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