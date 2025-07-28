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"Россия приближается": на Западе сделали пугающие для Украины выводы - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250728/ukraina-860024697.html
"Россия приближается": на Западе сделали пугающие для Украины выводы
"Россия приближается": на Западе сделали пугающие для Украины выводы - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Россия приближается": на Западе сделали пугающие для Украины выводы
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Россия вскоре сможет уничтожить Украину с помощью обычного, неядерного оружия. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T11:49+0300
2025-07-28T11:49+0300
спецоперация на украине
россия
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запад
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МОСКВА. 28 июл - ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Россия вскоре сможет уничтожить Украину с помощью обычного, неядерного оружия."Россия приближается к моменту, когда сможет уничтожить всю Украину обычным оружием. Никого из воинствующей толпы это, естественно, не волнует", — написал Малинен в соцсети Х.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова оперативно продвигаться в вопросах урегулирования на Украине, при этом главной задачей Москвы по-прежнему остается достижение своих целей специальной военной операции.2 июня Россия опубликовала меморандум по Украине, в котором ключевыми положениями являются международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, провозглашение нейтралитета Украины с отказом от вступления в военные блоки, а также запрет на размещение военных сил других государств на ее территории.
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россия, сво, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, СВО, УКРАИНА, ЗАПАД
11:49 28.07.2025
 
"Россия приближается": на Западе сделали пугающие для Украины выводы

Профессор Малинен: Россия вскоре сможет уничтожить Украину неядерным оружием

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА. 28 июл - ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Россия вскоре сможет уничтожить Украину с помощью обычного, неядерного оружия.
"Россия приближается к моменту, когда сможет уничтожить всю Украину обычным оружием. Никого из воинствующей толпы это, естественно, не волнует", — написал Малинен в соцсети Х.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова оперативно продвигаться в вопросах урегулирования на Украине, при этом главной задачей Москвы по-прежнему остается достижение своих целей специальной военной операции.
2 июня Россия опубликовала меморандум по Украине, в котором ключевыми положениями являются международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, провозглашение нейтралитета Украины с отказом от вступления в военные блоки, а также запрет на размещение военных сил других государств на ее территории.
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