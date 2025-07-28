https://1prime.ru/20250728/ukraina-860024697.html

"Россия приближается": на Западе сделали пугающие для Украины выводы

"Россия приближается": на Западе сделали пугающие для Украины выводы - 28.07.2025, ПРАЙМ

"Россия приближается": на Западе сделали пугающие для Украины выводы

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Россия вскоре сможет уничтожить Украину с помощью обычного, неядерного оружия. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T11:49+0300

2025-07-28T11:49+0300

2025-07-28T11:49+0300

спецоперация на украине

россия

сво

украина

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/852978978_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_047edb56ba1b98a45874ea3f910e39d5.jpg

МОСКВА. 28 июл - ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Россия вскоре сможет уничтожить Украину с помощью обычного, неядерного оружия."Россия приближается к моменту, когда сможет уничтожить всю Украину обычным оружием. Никого из воинствующей толпы это, естественно, не волнует", — написал Малинен в соцсети Х.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова оперативно продвигаться в вопросах урегулирования на Украине, при этом главной задачей Москвы по-прежнему остается достижение своих целей специальной военной операции.2 июня Россия опубликовала меморандум по Украине, в котором ключевыми положениями являются международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, провозглашение нейтралитета Украины с отказом от вступления в военные блоки, а также запрет на размещение военных сил других государств на ее территории.

https://1prime.ru/20250728/zelenskiy-860020821.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сво, украина, запад