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"Выписать штраф": военнопленный рассказал, как попал в ВСУ из-за костра
"Выписать штраф": военнопленный рассказал, как попал в ВСУ из-за костра - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Выписать штраф": военнопленный рассказал, как попал в ВСУ из-за костра
Военнопленный ВСУ Василий Чернец рассказал, как полицейские под предлогом оформления штрафа отвезли его в военкомат, где заставили вступить в украинскую армию. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T09:27+0300
2025-07-28T09:27+0300
2025-07-28T09:41+0300
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Военнопленный ВСУ Василий Чернец рассказал, как полицейские под предлогом оформления штрафа отвезли его в военкомат, где заставили вступить в украинскую армию.Как сообщил Чернец на видео, опубликованном Минобороны России, он жег костер и проводил уборку около дома, когда к нему приехали полицейские."И меня забрали - штраф выписать за это, что я жгу. Они меня отвезли в ТЦК", - рассказал Чернец. Житель Ивано-Франковской области служил в разведке 156-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ и попал в плен около Юнаковки Сумской области, отметили в российском военном ведомстве.В видео Чернец также отметил, что после событий Майдана жизнь людей на Украине ухудшилась.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, Общество , пленные, УКРАИНА
"Выписать штраф": военнопленный рассказал, как попал в ВСУ из-за костра
Военнопленный ВСУ рассказал, как его забрали в военкомат под предлогом штрафа
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Военнопленный ВСУ Василий Чернец рассказал, как полицейские под предлогом оформления штрафа отвезли его в военкомат, где заставили вступить в украинскую армию.
Как сообщил Чернец на видео, опубликованном Минобороны России, он жег костер и проводил уборку около дома, когда к нему приехали полицейские.
"И меня забрали - штраф выписать за это, что я жгу. Они меня отвезли в ТЦК", - рассказал Чернец.
Житель Ивано-Франковской области служил в разведке 156-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ и попал в плен около Юнаковки Сумской области, отметили в российском военном ведомстве.
В видео Чернец также отметил, что после событий Майдана жизнь людей на Украине ухудшилась.
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