https://1prime.ru/20250728/voennoplennyy-860021958.html

"Выписать штраф": военнопленный рассказал, как попал в ВСУ из-за костра

"Выписать штраф": военнопленный рассказал, как попал в ВСУ из-за костра - 28.07.2025, ПРАЙМ

"Выписать штраф": военнопленный рассказал, как попал в ВСУ из-за костра

Военнопленный ВСУ Василий Чернец рассказал, как полицейские под предлогом оформления штрафа отвезли его в военкомат, где заставили вступить в украинскую армию. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T09:27+0300

2025-07-28T09:27+0300

2025-07-28T09:41+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Военнопленный ВСУ Василий Чернец рассказал, как полицейские под предлогом оформления штрафа отвезли его в военкомат, где заставили вступить в украинскую армию.Как сообщил Чернец на видео, опубликованном Минобороны России, он жег костер и проводил уборку около дома, когда к нему приехали полицейские."И меня забрали - штраф выписать за это, что я жгу. Они меня отвезли в ТЦК", - рассказал Чернец. Житель Ивано-Франковской области служил в разведке 156-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ и попал в плен около Юнаковки Сумской области, отметили в российском военном ведомстве.В видео Чернец также отметил, что после событий Майдана жизнь людей на Украине ухудшилась.

https://1prime.ru/20250728/zelenskiy-860021816.html

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всу, общество , пленные, украина