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Доллар дорожает к мировым валютам после выхода данных по США - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Доллар дорожает к мировым валютам после выхода данных по США
Доллар дорожает к мировым валютам после выхода данных по США - 29.07.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам после выхода данных по США
Стоимость доллара по отношению к мировым валютам растет во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T17:44+0300
2025-07-29T17:44+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к мировым валютам растет во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.36 мск курс евро к доллару опускался до 1,1541 доллара с 1,1589 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался до 148,48 иены с уровня прошлого закрытия в 148,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,27%, до 98,94 пункта. Согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в июле увеличился до 97,2 пункта с пересмотренного показателя июня в 95,2 пункта, прогноз составлял 95,8 пункта. Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране сократилось сильнее ожиданий в июне - до 7,437 миллиона. Инвесторы также находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки регулятора на текущем уровне в 4,25-4,5%. В среду также пройдет пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.
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доллар, рынок
Экономика, доллар, Рынок
17:44 29.07.2025
 
Доллар дорожает к мировым валютам после выхода данных по США

Стоимость доллара к мировым валютам растет после выхода макростатистики США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к мировым валютам растет во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.36 мск курс евро к доллару опускался до 1,1541 доллара с 1,1589 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался до 148,48 иены с уровня прошлого закрытия в 148,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,27%, до 98,94 пункта.
Согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в июле увеличился до 97,2 пункта с пересмотренного показателя июня в 95,2 пункта, прогноз составлял 95,8 пункта.
Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране сократилось сильнее ожиданий в июне - до 7,437 миллиона.
Инвесторы также находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки регулятора на текущем уровне в 4,25-4,5%. В среду также пройдет пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
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16:03
 
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