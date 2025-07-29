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Эксперты оценили возможность снижения пошлин США на сталь и алюминий
Эксперты оценили возможность снижения пошлин США на сталь и алюминий - 29.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили возможность снижения пошлин США на сталь и алюминий
Импортные пошлины США на сталь и алюминий в рамках торговой сделки с Европейским союзом (ЕС) могут быть снижены до 15-25%, считают опрошенные РИА Новости... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T04:46+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Импортные пошлины США на сталь и алюминий в рамках торговой сделки с Европейским союзом (ЕС) могут быть снижены до 15-25%, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Размер пошлин на металлы может быть снижен до 15%, что отвечает условиям заключенного рамочного торгового соглашения между США и Европейским союзом. Для европейских металлургических компаний это означает возможность увеличить экспорт на американский рынок, правда, надо учесть, что их доля в импорте в США скромна, в нем доминируют игроки из Северной и Латинской Америки, Ближнего Востока", - прокомментировал сделку независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
По его словам, для металлургических предприятий США уменьшение ввозных пошлин означает усиление поставок их конкурентами и сокращение рентабельности. Тем не менее закрытие американского рынка пока не помогло местным производителям, так как они испытывают трудности с тарифами на энергоресурсы и нежеланием потребителей покупать их продукцию по высоким ценам, считает аналитик.
Аналогичного мнения о возможном смягчении ограничений на сталь и алюминий со стороны США для ЕС придерживается эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева.
"Можно предложить, что ... все-таки снизят к предыдущему уровню в 25% ... Есть вероятность, что внутри квоты пошлины будут ненулевыми, а объемы квот будут меньше поставок последних лет", - полагает эксперт.
Она уточнила, что в 2021 году США и ЕС уже подписывали соглашение о тарифных квотах на экспорт стали и алюминия из ЕС в США после первой торговой войны, тогда беспошлинный объем составил 4,4 миллиона тонн по стали и почти 400 тысяч тонн по алюминию, вне квот были сохранены пошлины в 25 и 10%, соответственно.
Пономарева отметила, что такие объемы квот были сформированы исходя из исторических объемов поставок из ЕС на американский рынок. Сделка была заключена при предыдущем президента Джо Байдене, с Трампом, скорее всего, условия будут менее выгодными для ЕС, подчеркнула она.
США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25%. Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии.
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мировая экономика, сша, латинская америка, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, джо байден, ес, new york times
Экономика, Мировая экономика, США, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, ЕС, New York Times
Эксперты оценили возможность снижения пошлин США на сталь и алюминий
Эксперты: пошлины США на сталь и алюминий могут быть снижены до 15-25%
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Импортные пошлины США на сталь и алюминий в рамках торговой сделки с Европейским союзом (ЕС) могут быть снижены до 15-25%, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Размер пошлин на металлы может быть снижен до 15%, что отвечает условиям заключенного рамочного торгового соглашения между США и Европейским союзом. Для европейских металлургических компаний это означает возможность увеличить экспорт на американский рынок, правда, надо учесть, что их доля в импорте в США скромна, в нем доминируют игроки из Северной и Латинской Америки, Ближнего Востока", - прокомментировал сделку независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
По его словам, для металлургических предприятий США уменьшение ввозных пошлин означает усиление поставок их конкурентами и сокращение рентабельности. Тем не менее закрытие американского рынка пока не помогло местным производителям, так как они испытывают трудности с тарифами на энергоресурсы и нежеланием потребителей покупать их продукцию по высоким ценам, считает аналитик.
Аналогичного мнения о возможном смягчении ограничений на сталь и алюминий со стороны США для ЕС придерживается эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева.
"Можно предложить, что ... все-таки снизят к предыдущему уровню в 25% ... Есть вероятность, что внутри квоты пошлины будут ненулевыми, а объемы квот будут меньше поставок последних лет", - полагает эксперт.
Она уточнила, что в 2021 году США и ЕС уже подписывали соглашение о тарифных квотах на экспорт стали и алюминия из ЕС в США после первой торговой войны, тогда беспошлинный объем составил 4,4 миллиона тонн по стали и почти 400 тысяч тонн по алюминию, вне квот были сохранены пошлины в 25 и 10%, соответственно.
Пономарева отметила, что такие объемы квот были сформированы исходя из исторических объемов поставок из ЕС на американский рынок. Сделка была заключена при предыдущем президента Джо Байдене, с Трампом, скорее всего, условия будут менее выгодными для ЕС, подчеркнула она.
США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25%. Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии.