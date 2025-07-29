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Эксперты оценили возможность снижения пошлин США на сталь и алюминий

Эксперты оценили возможность снижения пошлин США на сталь и алюминий - 29.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили возможность снижения пошлин США на сталь и алюминий

Импортные пошлины США на сталь и алюминий в рамках торговой сделки с Европейским союзом (ЕС) могут быть снижены до 15-25%, считают опрошенные РИА Новости... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T04:46+0300

2025-07-29T04:46+0300

2025-07-29T04:46+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Импортные пошлины США на сталь и алюминий в рамках торговой сделки с Европейским союзом (ЕС) могут быть снижены до 15-25%, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. "Размер пошлин на металлы может быть снижен до 15%, что отвечает условиям заключенного рамочного торгового соглашения между США и Европейским союзом. Для европейских металлургических компаний это означает возможность увеличить экспорт на американский рынок, правда, надо учесть, что их доля в импорте в США скромна, в нем доминируют игроки из Северной и Латинской Америки, Ближнего Востока", - прокомментировал сделку независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его словам, для металлургических предприятий США уменьшение ввозных пошлин означает усиление поставок их конкурентами и сокращение рентабельности. Тем не менее закрытие американского рынка пока не помогло местным производителям, так как они испытывают трудности с тарифами на энергоресурсы и нежеланием потребителей покупать их продукцию по высоким ценам, считает аналитик. Аналогичного мнения о возможном смягчении ограничений на сталь и алюминий со стороны США для ЕС придерживается эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева. "Можно предложить, что ... все-таки снизят к предыдущему уровню в 25% ... Есть вероятность, что внутри квоты пошлины будут ненулевыми, а объемы квот будут меньше поставок последних лет", - полагает эксперт. Она уточнила, что в 2021 году США и ЕС уже подписывали соглашение о тарифных квотах на экспорт стали и алюминия из ЕС в США после первой торговой войны, тогда беспошлинный объем составил 4,4 миллиона тонн по стали и почти 400 тысяч тонн по алюминию, вне квот были сохранены пошлины в 25 и 10%, соответственно. Пономарева отметила, что такие объемы квот были сформированы исходя из исторических объемов поставок из ЕС на американский рынок. Сделка была заключена при предыдущем президента Джо Байдене, с Трампом, скорее всего, условия будут менее выгодными для ЕС, подчеркнула она. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25%. Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии.

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мировая экономика, сша, латинская америка, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, джо байден, ес, new york times