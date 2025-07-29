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МВФ ожидает замедления мировой инфляции в 2025 году - 29.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250729/inflyatsiya-860077043.html
МВФ ожидает замедления мировой инфляции в 2025 году
МВФ ожидает замедления мировой инфляции в 2025 году - 29.07.2025, ПРАЙМ
МВФ ожидает замедления мировой инфляции в 2025 году
Глобальная инфляция в 2025 году снизится до 4,2%, а в 2026 году - до 3,6%, следует из июльского доклада "Перспективы развития мировой экономики",... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T16:03+0300
2025-07-29T16:03+0300
экономика
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мвф
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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Глобальная инфляция в 2025 году снизится до 4,2%, а в 2026 году - до 3,6%, следует из июльского доклада "Перспективы развития мировой экономики", опубликованного во вторник Международным валютным фондом. "Глобальная инфляция, как ожидается, снизится до 4,2% в 2025 году и до 3,6% в 2026 году - это примерно соответствует траектории, изложенной в апрельском прогнозе", - говорится в документе. При этом в МВФ подчёркивают, что инфляционные тенденции существенно различаются по странам: в США инфляция, согласно прогнозу, останется выше целевого уровня, тогда как в других крупных экономиках будет более умеренной. "Пошлины, действующие как шок для предложения, могут начать сказываться на потребительских ценах в США во второй половине 2025 года", - предупреждают аналитики фонда.
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сша, мвф
Экономика, США, МВФ
16:03 29.07.2025
 
МВФ ожидает замедления мировой инфляции в 2025 году

МВФ: инфляция в 2025 году снизится до 4,2%, в 2026 - до 3,6%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Глобальная инфляция в 2025 году снизится до 4,2%, а в 2026 году - до 3,6%, следует из июльского доклада "Перспективы развития мировой экономики", опубликованного во вторник Международным валютным фондом.
"Глобальная инфляция, как ожидается, снизится до 4,2% в 2025 году и до 3,6% в 2026 году - это примерно соответствует траектории, изложенной в апрельском прогнозе", - говорится в документе.
При этом в МВФ подчёркивают, что инфляционные тенденции существенно различаются по странам: в США инфляция, согласно прогнозу, останется выше целевого уровня, тогда как в других крупных экономиках будет более умеренной.
"Пошлины, действующие как шок для предложения, могут начать сказываться на потребительских ценах в США во второй половине 2025 года", - предупреждают аналитики фонда.
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ЭкономикаСШАМВФ
 
 
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