https://1prime.ru/20250729/inflyatsiya-860077043.html

МВФ ожидает замедления мировой инфляции в 2025 году

МВФ ожидает замедления мировой инфляции в 2025 году - 29.07.2025, ПРАЙМ

МВФ ожидает замедления мировой инфляции в 2025 году

Глобальная инфляция в 2025 году снизится до 4,2%, а в 2026 году - до 3,6%, следует из июльского доклада "Перспективы развития мировой экономики",... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T16:03+0300

2025-07-29T16:03+0300

2025-07-29T16:03+0300

экономика

сша

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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Глобальная инфляция в 2025 году снизится до 4,2%, а в 2026 году - до 3,6%, следует из июльского доклада "Перспективы развития мировой экономики", опубликованного во вторник Международным валютным фондом. "Глобальная инфляция, как ожидается, снизится до 4,2% в 2025 году и до 3,6% в 2026 году - это примерно соответствует траектории, изложенной в апрельском прогнозе", - говорится в документе. При этом в МВФ подчёркивают, что инфляционные тенденции существенно различаются по странам: в США инфляция, согласно прогнозу, останется выше целевого уровня, тогда как в других крупных экономиках будет более умеренной. "Пошлины, действующие как шок для предложения, могут начать сказываться на потребительских ценах в США во второй половине 2025 года", - предупреждают аналитики фонда.

https://1prime.ru/20250729/dollar-860076927.html

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