https://1prime.ru/20250729/neft-860044803.html

Нефть дешевеет во вторник утром на ряде факторов

Нефть дешевеет во вторник утром на ряде факторов - 29.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет во вторник утром на ряде факторов

Мировые цены на нефть во вторник утром слабо дешевеют на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T08:08+0300

2025-07-29T08:08+0300

2025-07-29T08:08+0300

экономика

нефть

рынок

сша

москва

киев

дональд трамп

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром слабо дешевеют на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.56 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,07% - до 69,27 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,1%, до 66,64 доллара. Днем ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) призвал страны, недовыполнившие обязательства по соглашению альянса об ограничении добычи нефти, представить до 18 августа обновленные планы компенсаций перепроизводства. Также JMMC не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти. Одновременно с этим аналитики опасаются нарушения поставок российского сырья из-за рисков введения пошлин США. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней. "Комментарии Трампа вновь разожгли опасения, что это повлияет на нефтяные потоки России", - цитирует агентство Рейтер заявление старшего сырьевого стратега ANZ Дэниела Хайнса (Daniel Hynes).

https://1prime.ru/20250728/neft-860035617.html

сша

москва

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, москва, киев, дональд трамп, опек