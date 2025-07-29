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Нефть дешевеет во вторник утром на ряде факторов
Нефть дешевеет во вторник утром на ряде факторов - 29.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет во вторник утром на ряде факторов
Мировые цены на нефть во вторник утром слабо дешевеют на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. | 29.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром слабо дешевеют на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.56 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,07% - до 69,27 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,1%, до 66,64 доллара. Днем ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) призвал страны, недовыполнившие обязательства по соглашению альянса об ограничении добычи нефти, представить до 18 августа обновленные планы компенсаций перепроизводства. Также JMMC не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти. Одновременно с этим аналитики опасаются нарушения поставок российского сырья из-за рисков введения пошлин США. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней. "Комментарии Трампа вновь разожгли опасения, что это повлияет на нефтяные потоки России", - цитирует агентство Рейтер заявление старшего сырьевого стратега ANZ Дэниела Хайнса (Daniel Hynes).
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нефть, рынок, сша, москва, киев, дональд трамп, опек
Экономика, Нефть, Рынок, США, МОСКВА, Киев, Дональд Трамп, ОПЕК
Нефть дешевеет во вторник утром на ряде факторов
Цена нефти марки Brent снизилась до 69,27 доллара за баррель
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром слабо дешевеют на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,07% - до 69,27 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,1%, до 66,64 доллара.
Днем ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) призвал страны, недовыполнившие обязательства по соглашению альянса об ограничении добычи нефти, представить до 18 августа обновленные планы компенсаций перепроизводства. Также JMMC не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти.
Одновременно с этим аналитики опасаются нарушения поставок российского сырья из-за рисков введения пошлин США. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней.
"Комментарии Трампа вновь разожгли опасения, что это повлияет на нефтяные потоки России", - цитирует агентство Рейтер заявление старшего сырьевого стратега ANZ Дэниела Хайнса (Daniel Hynes).
Цены на нефть показывают рост