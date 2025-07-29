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Цены на нефть в целом незначительно меняются во вторник

Цены на нефть в целом незначительно меняются во вторник - 29.07.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть в целом незначительно меняются во вторник

Мировые цены на нефть во вторник днем меняются незначительно и разнонаправленно после роста примерно на 2,5% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T14:43+0300

2025-07-29T14:43+0300

2025-07-29T14:43+0300

энергетика

нефть

цены

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем меняются незначительно и разнонаправленно после роста примерно на 2,5% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.35 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 0,06% - до 69,36 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - снижалась на 0,03%, до 66,69 доллара. Днем ранее котировки выросли в среднем приблизительно на 2,5% на фоне неопределенности вокруг перспектив поставок. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Одновременно Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. "Значительная часть рынка будет задаваться вопросом, действительно ли Трамп выполнит свои угрозы ввести вторичные пошлины, учитывая стремление президента США к снижению цен на нефть", - пишет агентство Блумберг со ссылкой на аналитика ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона (Warren Patterson). Эксперт отметил, что введение таких санкций может "радикально изменить" перспективы рынка.

https://1prime.ru/20250729/neft-860044803.html

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