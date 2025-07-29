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Нефть дорожает второй день подряд - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Нефть дорожает второй день подряд
Нефть дорожает второй день подряд - 29.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает второй день подряд
Мировые цены на нефть во вторник вечером растут на 1%, продолжая положительную динамику понедельника после объявления президента США Дональда Трампа о... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T18:20+0300
2025-07-29T18:54+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут на 1%, продолжая положительную динамику понедельника после объявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока для достижения перемирия между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.По состоянию на 18.08 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 1,23% - до 70,17 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,38%, до 67,63 доллара. По итогам торгов понедельника марка Brent подорожала на 2,5%, WTI - на 2,6%. Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. При этом Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий все еще рассматривается. "Новый срок застал многих аналитиков врасплох, и в случае его введения может привести к сокращению поставок российской нефти и топлива на мировой рынок", - цитирует агентство Блумберг старшего вице-президента по торговле BOK Financial Securities Денниса Кисслера (Dennis Kissler).
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торги, нефть, цены
Экономика, Торги, Нефть, цены
18:20 29.07.2025 (обновлено: 18:54 29.07.2025)
 
Нефть дорожает второй день подряд

Данные торгов: цены на нефть растут на один процент

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут на 1%, продолжая положительную динамику понедельника после объявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока для достижения перемирия между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.08 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 1,23% - до 70,17 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,38%, до 67,63 доллара.
По итогам торгов понедельника марка Brent подорожала на 2,5%, WTI - на 2,6%.
Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке.
При этом Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий все еще рассматривается.
"Новый срок застал многих аналитиков врасплох, и в случае его введения может привести к сокращению поставок российской нефти и топлива на мировой рынок", - цитирует агентство Блумберг старшего вице-президента по торговле BOK Financial Securities Денниса Кисслера (Dennis Kissler).
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Цены на нефть показывают рост
Вчера, 18:25
 
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