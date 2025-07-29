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Трамп призвал Британию понизить налоги на нефтедобычу в Северном море

Трамп призвал Британию понизить налоги на нефтедобычу в Северном море - 29.07.2025, ПРАЙМ

Трамп призвал Британию понизить налоги на нефтедобычу в Северном море

Президент США Дональд Трамп в публикации в соцсети Truth Social призвал власти Великобритании мотивировать бизнес заниматься нефтедобычей в Северном море. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T13:50+0300

2025-07-29T13:50+0300

2025-07-29T13:50+0300

энергетика

дональд трамп

великобритания

северное море

нефть

добыча нефти

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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в публикации в соцсети Truth Social призвал власти Великобритании мотивировать бизнес заниматься нефтедобычей в Северном море. "Стимулируйте нефтяников, и как можно скорее. Это принесет огромную прибыль Великобритании и значительно снизит расходы населения на энергоносители!" - заявил Трамп. Американский лидер отметил, что в Великобритании налоги на нефтедобычу необъяснимо высокие, а также назвал месторождения в Северном море "сокровищницей Соединенного Королевства". В понедельник в ходе частного визита в Шотландию Трамп встретился с премьером Великобритании Киром Стармером.

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великобритания

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дональд трамп, великобритания, северное море, нефть, добыча нефти