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Трамп призвал Британию понизить налоги на нефтедобычу в Северном море - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп призвал Британию понизить налоги на нефтедобычу в Северном море
Трамп призвал Британию понизить налоги на нефтедобычу в Северном море - 29.07.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал Британию понизить налоги на нефтедобычу в Северном море
Президент США Дональд Трамп в публикации в соцсети Truth Social призвал власти Великобритании мотивировать бизнес заниматься нефтедобычей в Северном море. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T13:50+0300
2025-07-29T13:50+0300
энергетика
дональд трамп
великобритания
северное море
нефть
добыча нефти
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в публикации в соцсети Truth Social призвал власти Великобритании мотивировать бизнес заниматься нефтедобычей в Северном море. "Стимулируйте нефтяников, и как можно скорее. Это принесет огромную прибыль Великобритании и значительно снизит расходы населения на энергоносители!" - заявил Трамп. Американский лидер отметил, что в Великобритании налоги на нефтедобычу необъяснимо высокие, а также назвал месторождения в Северном море "сокровищницей Соединенного Королевства". В понедельник в ходе частного визита в Шотландию Трамп встретился с премьером Великобритании Киром Стармером.
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великобритания
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дональд трамп, великобритания, северное море, нефть, добыча нефти
Энергетика, Дональд Трамп, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Северное море, Нефть, добыча нефти
13:50 29.07.2025
 
Трамп призвал Британию понизить налоги на нефтедобычу в Северном море

Трамп призвал власти Британии снизить налоги на нефтедобычу в Северном море

Добыча нефти.
Добыча нефти.
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в публикации в соцсети Truth Social призвал власти Великобритании мотивировать бизнес заниматься нефтедобычей в Северном море.
"Стимулируйте нефтяников, и как можно скорее. Это принесет огромную прибыль Великобритании и значительно снизит расходы населения на энергоносители!" - заявил Трамп.
Американский лидер отметил, что в Великобритании налоги на нефтедобычу необъяснимо высокие, а также назвал месторождения в Северном море "сокровищницей Соединенного Королевства".
В понедельник в ходе частного визита в Шотландию Трамп встретился с премьером Великобритании Киром Стармером.
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ЭнергетикаДональд ТрампВЕЛИКОБРИТАНИЯСеверное мореНефтьдобыча нефти
 
 
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