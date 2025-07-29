https://1prime.ru/20250729/obrushenie-860074963.html

В Екатеринбурге частично обрушилось офисное здание

В Екатеринбурге частично обрушилось офисное здание - 29.07.2025, ПРАЙМ

В Екатеринбурге частично обрушилось офисное здание

Частичное обрушение офисного здания в Екатеринбурге произошло с первого по третий этаж, предварительно, из-за ветхости здания, сообщил РИА Новости руководитель... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T15:32+0300

2025-07-29T15:32+0300

2025-07-29T15:55+0300

происшествия

общество

екатеринбург

мвд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – ПРАЙМ. Частичное обрушение офисного здания в Екатеринбурге произошло с первого по третий этаж, предварительно, из-за ветхости здания, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Ранее он рассказал, что частичное обрушение офисного здания произошло в микрорайоне Елизавет Чаловского района Екатеринбурга, на месте работают полиция и другие экстренные службы. По сведениям Горелых, сообщение о происшествии поступило в 15.01 мск от очевидцев, которые рассказали, что повреждено здание на улице Мартовской, 6 – трехэтажное административное здание."Разрушение произошло с первого по третий этаж первой секции. По предварительным данным, это произошло от ветхости. Возгорания или задымления не наблюдалось", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что на мечте ЧП сотрудники полиции создали зону безопасности, сейчас проводится проверка.В минздраве региона уточнили, что информации о пострадавших нет."Диспетчеру территориального центра медицины катастроф Свердловской области поступила информация об обрушении офисного здания в Екатеринбурге на улице Мартовской, 6. На место выехали две бригады скорой медицинской помощи и бригада территориального центра медицины катастроф. Информации о пострадавших на данный момент нет", – сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.

https://1prime.ru/20250729/saratov-860060529.html

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общество , екатеринбург, мвд