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В Екатеринбурге частично обрушилось офисное здание - 29.07.2025, ПРАЙМ
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В Екатеринбурге частично обрушилось офисное здание
В Екатеринбурге частично обрушилось офисное здание - 29.07.2025, ПРАЙМ
В Екатеринбурге частично обрушилось офисное здание
Частичное обрушение офисного здания в Екатеринбурге произошло с первого по третий этаж, предварительно, из-за ветхости здания, сообщил РИА Новости руководитель... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T15:32+0300
2025-07-29T15:55+0300
происшествия
общество
екатеринбург
мвд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – ПРАЙМ. Частичное обрушение офисного здания в Екатеринбурге произошло с первого по третий этаж, предварительно, из-за ветхости здания, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Ранее он рассказал, что частичное обрушение офисного здания произошло в микрорайоне Елизавет Чаловского района Екатеринбурга, на месте работают полиция и другие экстренные службы. По сведениям Горелых, сообщение о происшествии поступило в 15.01 мск от очевидцев, которые рассказали, что повреждено здание на улице Мартовской, 6 – трехэтажное административное здание."Разрушение произошло с первого по третий этаж первой секции. По предварительным данным, это произошло от ветхости. Возгорания или задымления не наблюдалось", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что на мечте ЧП сотрудники полиции создали зону безопасности, сейчас проводится проверка.В минздраве региона уточнили, что информации о пострадавших нет."Диспетчеру территориального центра медицины катастроф Свердловской области поступила информация об обрушении офисного здания в Екатеринбурге на улице Мартовской, 6. На место выехали две бригады скорой медицинской помощи и бригада территориального центра медицины катастроф. Информации о пострадавших на данный момент нет", – сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.
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общество , екатеринбург, мвд
Происшествия, Общество , ЕКАТЕРИНБУРГ, МВД
15:32 29.07.2025 (обновлено: 15:55 29.07.2025)
 
В Екатеринбурге частично обрушилось офисное здание

МВД: в Екатеринбурге частично обрушилось офисное здание, пострадавших нет

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – ПРАЙМ. Частичное обрушение офисного здания в Екатеринбурге произошло с первого по третий этаж, предварительно, из-за ветхости здания, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее он рассказал, что частичное обрушение офисного здания произошло в микрорайоне Елизавет Чаловского района Екатеринбурга, на месте работают полиция и другие экстренные службы. По сведениям Горелых, сообщение о происшествии поступило в 15.01 мск от очевидцев, которые рассказали, что повреждено здание на улице Мартовской, 6 – трехэтажное административное здание.
"Разрушение произошло с первого по третий этаж первой секции. По предварительным данным, это произошло от ветхости. Возгорания или задымления не наблюдалось", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на мечте ЧП сотрудники полиции создали зону безопасности, сейчас проводится проверка.
В минздраве региона уточнили, что информации о пострадавших нет.
"Диспетчеру территориального центра медицины катастроф Свердловской области поступила информация об обрушении офисного здания в Екатеринбурге на улице Мартовской, 6. На место выехали две бригады скорой медицинской помощи и бригада территориального центра медицины катастроф. Информации о пострадавших на данный момент нет", – сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.
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