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Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге
Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге - 29.07.2025, ПРАЙМ
Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге
Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге, на месте происшествия работают спасатели, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T15:43+0300
2025-07-29T15:43+0300
происшествия
общество
екатеринбург
мчс
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге, на месте происшествия работают спасатели, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Екатеринбурге спасатели МЧС России ликвидируют последствия обрушения секции административного здания", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
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екатеринбург
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общество , екатеринбург, мчс
Происшествия, Общество , ЕКАТЕРИНБУРГ, МЧС
15:43 29.07.2025
 
Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге

МЧС: секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге, на месте происшествия работают спасатели, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В Екатеринбурге спасатели МЧС России ликвидируют последствия обрушения секции административного здания", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
В Екатеринбурге частично обрушилось офисное здание
15:32
 
ПроисшествияОбществоЕКАТЕРИНБУРГМЧС
 
 
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