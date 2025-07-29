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Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге
Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге - 29.07.2025, ПРАЙМ
Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге
Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге, на месте происшествия работают спасатели, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T15:43+0300
2025-07-29T15:43+0300
2025-07-29T15:43+0300
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге, на месте происшествия работают спасатели, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Екатеринбурге спасатели МЧС России ликвидируют последствия обрушения секции административного здания", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
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общество , екатеринбург, мчс
Происшествия, Общество , ЕКАТЕРИНБУРГ, МЧС
Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге
МЧС: секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге, на месте происшествия работают спасатели, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В Екатеринбурге спасатели МЧС России ликвидируют последствия обрушения секции административного здания", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
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