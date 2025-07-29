https://1prime.ru/20250729/obrushenie-860075656.html

Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге

Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге - 29.07.2025, ПРАЙМ

Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге

Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге, на месте происшествия работают спасатели, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T15:43+0300

2025-07-29T15:43+0300

2025-07-29T15:43+0300

происшествия

общество

екатеринбург

мчс

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Секция трехэтажного административного здания обрушилась в Екатеринбурге, на месте происшествия работают спасатели, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Екатеринбурге спасатели МЧС России ликвидируют последствия обрушения секции административного здания", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

https://1prime.ru/20250729/obrushenie-860074963.html

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общество , екатеринбург, мчс