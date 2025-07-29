https://1prime.ru/20250729/poshlina-860084732.html
В России продлили заградительную пошлину на экспорт топлива для трейдеров
В России продлили заградительную пошлину на экспорт топлива для трейдеров - 29.07.2025, ПРАЙМ
В России продлили заградительную пошлину на экспорт топлива для трейдеров
Правительство России продлило заградительную пошлину на экспорт топлива для непроизводителей в 50 тысяч рублей за тонну до 2028 года, следует из постановления... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T21:02+0300
2025-07-29T21:02+0300
2025-07-29T21:03+0300
экономика
правительство рф
заградительная пошлина
экспорт
топливо
трейдеры
https://cdnn.1prime.ru/img/83628/69/836286940_0:265:2937:1917_1920x0_80_0_0_bb1842aa5aed9627c6866828919f972b.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Правительство России продлило заградительную пошлину на экспорт топлива для непроизводителей в 50 тысяч рублей за тонну до 2028 года, следует из постановления кабмина. Изменения вносятся в документ, который установил в октябре 2023 года, что коэффициент n для таможенной пошлины на экспорт топлива принимается равным нулю, если декларант может предоставить один из документов, подтверждающий, что он является переработчиком нефти. Если он не может подтвердить, что имеет мощности по переработке, для него коэффициент n принимается равным 50 тысяч рублей за тонну. Ранее эта мера действовала до конца 2025 года. "В абзаце двадцать восьмом слова "с 1 января 2026 г." заменить словами "с 1 января 2028 г.", - говорится в новом документе.
https://1prime.ru/20250729/mvf-860076599.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83628/69/836286940_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_bf713b106dd454728f11d1c7e1281e0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, заградительная пошлина, экспорт, топливо, трейдеры
Экономика, Правительство РФ, заградительная пошлина, экспорт, топливо, трейдеры
В России продлили заградительную пошлину на экспорт топлива для трейдеров
Кабмин: заградительная пошлина на экспорт топлива для трейдеров продлена до 2028 г
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Правительство России продлило заградительную пошлину на экспорт топлива для непроизводителей в 50 тысяч рублей за тонну до 2028 года, следует из постановления кабмина.
Изменения вносятся в документ, который установил в октябре 2023 года, что коэффициент n для таможенной пошлины на экспорт топлива принимается равным нулю, если декларант может предоставить один из документов, подтверждающий, что он является переработчиком нефти. Если он не может подтвердить, что имеет мощности по переработке, для него коэффициент n принимается равным 50 тысяч рублей за тонну.
Ранее эта мера действовала до конца 2025 года.
"В абзаце двадцать восьмом слова "с 1 января 2026 г." заменить словами "с 1 января 2028 г.", - говорится в новом документе.
МВФ предупредил о последствиях возврата США к импортным пошлинам