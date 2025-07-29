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В России продлили заградительную пошлину на экспорт топлива для трейдеров

В России продлили заградительную пошлину на экспорт топлива для трейдеров - 29.07.2025, ПРАЙМ

В России продлили заградительную пошлину на экспорт топлива для трейдеров

Правительство России продлило заградительную пошлину на экспорт топлива для непроизводителей в 50 тысяч рублей за тонну до 2028 года, следует из постановления... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T21:02+0300

2025-07-29T21:02+0300

2025-07-29T21:03+0300

экономика

правительство рф

заградительная пошлина

экспорт

топливо

трейдеры

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Правительство России продлило заградительную пошлину на экспорт топлива для непроизводителей в 50 тысяч рублей за тонну до 2028 года, следует из постановления кабмина. Изменения вносятся в документ, который установил в октябре 2023 года, что коэффициент n для таможенной пошлины на экспорт топлива принимается равным нулю, если декларант может предоставить один из документов, подтверждающий, что он является переработчиком нефти. Если он не может подтвердить, что имеет мощности по переработке, для него коэффициент n принимается равным 50 тысяч рублей за тонну. Ранее эта мера действовала до конца 2025 года. "В абзаце двадцать восьмом слова "с 1 января 2026 г." заменить словами "с 1 января 2028 г.", - говорится в новом документе.

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правительство рф, заградительная пошлина, экспорт, топливо, трейдеры