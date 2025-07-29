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В России продлили заградительную пошлину на экспорт топлива для трейдеров - 29.07.2025, ПРАЙМ
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В России продлили заградительную пошлину на экспорт топлива для трейдеров
В России продлили заградительную пошлину на экспорт топлива для трейдеров - 29.07.2025, ПРАЙМ
В России продлили заградительную пошлину на экспорт топлива для трейдеров
Правительство России продлило заградительную пошлину на экспорт топлива для непроизводителей в 50 тысяч рублей за тонну до 2028 года, следует из постановления... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T21:02+0300
2025-07-29T21:03+0300
экономика
правительство рф
заградительная пошлина
экспорт
топливо
трейдеры
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Правительство России продлило заградительную пошлину на экспорт топлива для непроизводителей в 50 тысяч рублей за тонну до 2028 года, следует из постановления кабмина. Изменения вносятся в документ, который установил в октябре 2023 года, что коэффициент n для таможенной пошлины на экспорт топлива принимается равным нулю, если декларант может предоставить один из документов, подтверждающий, что он является переработчиком нефти. Если он не может подтвердить, что имеет мощности по переработке, для него коэффициент n принимается равным 50 тысяч рублей за тонну. Ранее эта мера действовала до конца 2025 года. "В абзаце двадцать восьмом слова "с 1 января 2026 г." заменить словами "с 1 января 2028 г.", - говорится в новом документе.
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правительство рф, заградительная пошлина, экспорт, топливо, трейдеры
Экономика, Правительство РФ, заградительная пошлина, экспорт, топливо, трейдеры
21:02 29.07.2025 (обновлено: 21:03 29.07.2025)
 
В России продлили заградительную пошлину на экспорт топлива для трейдеров

Кабмин: заградительная пошлина на экспорт топлива для трейдеров продлена до 2028 г

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЦистерны на нефтебазе
Цистерны на нефтебазе - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Правительство России продлило заградительную пошлину на экспорт топлива для непроизводителей в 50 тысяч рублей за тонну до 2028 года, следует из постановления кабмина.
Изменения вносятся в документ, который установил в октябре 2023 года, что коэффициент n для таможенной пошлины на экспорт топлива принимается равным нулю, если декларант может предоставить один из документов, подтверждающий, что он является переработчиком нефти. Если он не может подтвердить, что имеет мощности по переработке, для него коэффициент n принимается равным 50 тысяч рублей за тонну.
Ранее эта мера действовала до конца 2025 года.
"В абзаце двадцать восьмом слова "с 1 января 2026 г." заменить словами "с 1 января 2028 г.", - говорится в новом документе.
*Международный валютный фонд
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ЭкономикаПравительство РФзаградительная пошлинаэкспорттопливотрейдеры
 
 
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