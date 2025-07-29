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В Приморье ужесточат контроль за судами и водными мотоциклами

В Приморье ужесточат контроль за судами и водными мотоциклами - 29.07.2025, ПРАЙМ

В Приморье ужесточат контроль за судами и водными мотоциклами

Контроль за судами и водными мотоциклами ужесточат после гибели приморца, на которого наехал гидроцикл в бухте Рында на острове Русском, сообщает администрация... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T03:55+0300

2025-07-29T03:55+0300

2025-07-29T03:55+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - ПРАЙМ. Контроль за судами и водными мотоциклами ужесточат после гибели приморца, на которого наехал гидроцикл в бухте Рында на острове Русском, сообщает администрация Владивостока в своём Telegram-канале. В соцсетях разошлась информация о том, что неизвестные на синем гидроцикле наехали на мужчину, купавшегося в бухте Рында на острове Русском во Владивостоке, тот скончался в больнице. Со ссылкой на сестру погибшего в соцсетях сообщалось, что люди на гидроцикле скрылись. Как уточнил РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее смерть человека". "В Приморье ужесточат контроль за туристическими судами и водными мотоциклами. После трагического случая в бухте Рында будут введены жесткие меры", - говорится в сообщении. Сообщается, что по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко государственная инспекция по маломерным судам и полиция получат 4 гидроцикла для патрулирования в бухтах Воевода и Рында. Как отметили в администрации, помимо этого, штрафы за нарушения возрастут в десятки раз, а суда будут отправляться на штрафстоянку. Туристические катера, которые возят гостей по акваториям Амурского и Уссурийского заливов, также подвергнутся строгим проверкам документов и безопасности пассажиров, добавили в администрации Владивостока.

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