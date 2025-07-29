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В Приморье нарушители ПДД залезли на крышу движущегося авто

В Приморье нарушители ПДД залезли на крышу движущегося авто - 29.07.2025, ПРАЙМ

В Приморье нарушители ПДД залезли на крышу движущегося авто

Нарушители ПДД, один из которых залез на крышу движущегося авто в Приморье, установлены и привлечены к ответственности, сообщает УМВД по региону в своём... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T05:19+0300

2025-07-29T05:19+0300

2025-07-29T05:19+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - ПРАЙМ. Нарушители ПДД, один из которых залез на крышу движущегося авто в Приморье, установлены и привлечены к ответственности, сообщает УМВД по региону в своём Telegram-канале. "Сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой мужчина в нарушение ПДД передвигается по дороге на крыше транспортного средства… Полицейские привлекли к ответственности водителя и пассажира автомашины Toyota Allion, совершивших административные правонарушения", - говорится в сообщении. По данным УМВД, по данному факту была инициирована проверка, а видеозапись приобщена к материалам административного расследования, в ходе которой были установлены личности правонарушителей. На 18-летнего водителя автомобиля составлены протоколы по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ "Нарушение правил перевозки людей", части 3 статьи 12.37 КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Помимо этого, он привлечен к ответственности за ранее неоплаченные штрафы. Пассажир привлечён к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , россия, рф, приморье, умвд, toyota camry