https://1prime.ru/20250729/primore-860043208.html
В Приморье нарушители ПДД залезли на крышу движущегося авто
В Приморье нарушители ПДД залезли на крышу движущегося авто - 29.07.2025, ПРАЙМ
В Приморье нарушители ПДД залезли на крышу движущегося авто
Нарушители ПДД, один из которых залез на крышу движущегося авто в Приморье, установлены и привлечены к ответственности, сообщает УМВД по региону в своём... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T05:19+0300
2025-07-29T05:19+0300
2025-07-29T05:19+0300
бизнес
общество
россия
рф
приморье
умвд
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860043208.jpg?1753755573
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - ПРАЙМ. Нарушители ПДД, один из которых залез на крышу движущегося авто в Приморье, установлены и привлечены к ответственности, сообщает УМВД по региону в своём Telegram-канале.
"Сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой мужчина в нарушение ПДД передвигается по дороге на крыше транспортного средства… Полицейские привлекли к ответственности водителя и пассажира автомашины Toyota Allion, совершивших административные правонарушения", - говорится в сообщении.
По данным УМВД, по данному факту была инициирована проверка, а видеозапись приобщена к материалам административного расследования, в ходе которой были установлены личности правонарушителей.
На 18-летнего водителя автомобиля составлены протоколы по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ "Нарушение правил перевозки людей", части 3 статьи 12.37 КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Помимо этого, он привлечен к ответственности за ранее неоплаченные штрафы.
Пассажир привлечён к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов).
рф
приморье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия, рф, приморье, умвд, toyota camry
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, Приморье, УМВД, Toyota Camry
В Приморье нарушители ПДД залезли на крышу движущегося авто
В Приморье установили нарушителей ПДД, залезших на крышу движущегося автомобиля
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - ПРАЙМ. Нарушители ПДД, один из которых залез на крышу движущегося авто в Приморье, установлены и привлечены к ответственности, сообщает УМВД по региону в своём Telegram-канале.
"Сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой мужчина в нарушение ПДД передвигается по дороге на крыше транспортного средства… Полицейские привлекли к ответственности водителя и пассажира автомашины Toyota Allion, совершивших административные правонарушения", - говорится в сообщении.
По данным УМВД, по данному факту была инициирована проверка, а видеозапись приобщена к материалам административного расследования, в ходе которой были установлены личности правонарушителей.
На 18-летнего водителя автомобиля составлены протоколы по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ "Нарушение правил перевозки людей", части 3 статьи 12.37 КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Помимо этого, он привлечен к ответственности за ранее неоплаченные штрафы.
Пассажир привлечён к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов).