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В Приморье ввели запрет на кормление бездомных собак в общественных местах

В Приморье ввели запрет на кормление бездомных собак в общественных местах - 29.07.2025, ПРАЙМ

В Приморье ввели запрет на кормление бездомных собак в общественных местах

Запрет на кормление бездомных собак в общественных местах ввели в Приморье, нарушителям грозит административная ответственность, сообщается на сайте... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T06:07+0300

2025-07-29T06:07+0300

2025-07-29T06:07+0300

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - ПРАЙМ. Запрет на кормление бездомных собак в общественных местах ввели в Приморье, нарушителям грозит административная ответственность, сообщается на сайте правительства региона. "В Приморском крае вводится административная ответственность за кормление бездомных собак в общественных местах. Постановление о запрете принято региональным правительством", - говорится в сообщении. Кормить бездомных собак, согласно постановлению, запрещается в общественных местах, вблизи медицинских, аптечных и образовательных учреждений, объектов торговли, культуры, детских и спортивных площадок, а также остановок общественного транспорта, мусорных площадок и придомовых территориях. "В этих местах нельзя кормить собак, а также оставлять еду для животных", - уточняется в документе. Как отмечают эксперты, ограничения вводятся с целью предотвратить формирование стай беспризорных собак в тех местах, где люди обычно их подкармливают. По словам экспертов, это поможет снизить риск нападений животных на посетителей общественных учреждений. Административные комиссии муниципалитетов проследят за исполнением данного решения, отмечается в сообщении. Там же добавляется, что размер штрафных санкций за нарушение закона будет принят на ближайшем заседании законодательного собрания.

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общество , бизнес, приморье, приморский край