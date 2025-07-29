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Российские войска пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Российские войска пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе
Российские войска пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе - 29.07.2025, ПРАЙМ
Российские войска пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе
Российские войска пресекли попытку ВСУ на четырех катерах высадиться на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, противник понес ощутимые... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T11:08+0300
2025-07-29T11:08+0300
спецоперация на украине
россия
херсонская область
черное море
рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – ПРАЙМ. Российские войска пресекли попытку ВСУ на четырех катерах высадиться на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, противник понес ощутимые потери, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "В ночь с 27 на 28 июля противник снова пытался высадиться на Тендровской косе. Наши бойцы заметили четыре вражеских катера и тут же открыли по ним огонь", - сказал Сальдо. По его словам, для так называемой высадки с воздуха ВСУ прикрывали ударные беспилотники "Байрактар". "Не помогли и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы. Противник успеха не имел и понес ощутимые потери", - сказал Сальдо.По словам губернатора, десант ВСУ, после провала высадки на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, откатился в сторону Одессы.Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области.
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россия, херсонская область, черное море, рф, владимир сальдо, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Херсонская область, Черное море, РФ, Владимир Сальдо, ВСУ
11:08 29.07.2025
 
Российские войска пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе

Сальдо: российские войска пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – ПРАЙМ. Российские войска пресекли попытку ВСУ на четырех катерах высадиться на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, противник понес ощутимые потери, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"В ночь с 27 на 28 июля противник снова пытался высадиться на Тендровской косе. Наши бойцы заметили четыре вражеских катера и тут же открыли по ним огонь", - сказал Сальдо.
По его словам, для так называемой высадки с воздуха ВСУ прикрывали ударные беспилотники "Байрактар".
"Не помогли и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы. Противник успеха не имел и понес ощутимые потери", - сказал Сальдо.
По словам губернатора, десант ВСУ, после провала высадки на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, откатился в сторону Одессы.
Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯХерсонская областьЧерное мореРФВладимир СальдоВСУ
 
 
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