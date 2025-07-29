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Российские войска пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе

Российские войска пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе - 29.07.2025, ПРАЙМ

Российские войска пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе

Российские войска пресекли попытку ВСУ на четырех катерах высадиться на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, противник понес ощутимые... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T11:08+0300

2025-07-29T11:08+0300

2025-07-29T11:08+0300

спецоперация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – ПРАЙМ. Российские войска пресекли попытку ВСУ на четырех катерах высадиться на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, противник понес ощутимые потери, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "В ночь с 27 на 28 июля противник снова пытался высадиться на Тендровской косе. Наши бойцы заметили четыре вражеских катера и тут же открыли по ним огонь", - сказал Сальдо. По его словам, для так называемой высадки с воздуха ВСУ прикрывали ударные беспилотники "Байрактар". "Не помогли и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы. Противник успеха не имел и понес ощутимые потери", - сказал Сальдо.По словам губернатора, десант ВСУ, после провала высадки на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области, откатился в сторону Одессы.Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области.

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херсонская область

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россия, херсонская область, черное море, рф, владимир сальдо, всу