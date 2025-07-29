https://1prime.ru/20250729/shtraf-860078188.html
Суд оштрафовал Zoom за работу в России без открытия представительства
Суд оштрафовал Zoom за работу в России без открытия представительства - 29.07.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Zoom за работу в России без открытия представительства
Судья назначил Zoom оборотный штраф почти на 80 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, нарушение было совершено американской... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T17:03+0300
2025-07-29T17:03+0300
2025-07-29T18:08+0300
суд
zoom
россия
штраф
https://cdnn.1prime.ru/img/76811/47/768114779_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_986e4ca2705c77fdbc7a53f9ccfe1c7b.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Судья назначил Zoom оборотный штраф почти на 80 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, нарушение было совершено американской компанией повторно, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.Отмечается, что Zoom Communication, Inc "привлечен к административной ответственности в столичном суде по делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории РФ"."Постановлением мирового судьи судебного участка Nº422 Таганского района города Москвы Зум Комьюникейшнс Инк. (Zoom Communication, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 79 609 733 рублей", - говорится в сообщении.В октябре 2023 года тот же суд наложил штраф в размере свыше 115 миллионов рублей на Zoom за осуществление деятельности без представительства на территории РФ - по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Статья о нарушении так называемого закона о приземлении была введена в кодекс в июле 2022 года. Оборотный штраф на Zoom наложен в размере 1/10 выручки компании за 2022 год, пояснял тогда судья.Сейчас протокол был составлен на сервис видеосвязи Zoom за это нарушение повторно.
https://1prime.ru/20250725/sovfed--859921266.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76811/47/768114779_103:0:1436:1000_1920x0_80_0_0_ae825ead6fb255171dd19fa2daeb472a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суд, zoom, россия, штраф
Суд оштрафовал Zoom за работу в России без открытия представительства
Судья назначил штраф Zoom в 80 млн рублей за работу в России без представительства
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Судья назначил Zoom оборотный штраф почти на 80 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, нарушение было совершено американской компанией повторно, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Отмечается, что Zoom Communication, Inc "привлечен к административной ответственности в столичном суде по делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории РФ".
"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº422 Таганского района города Москвы Зум Комьюникейшнс Инк. (Zoom Communication, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 79 609 733 рублей", - говорится в сообщении.
В октябре 2023 года тот же суд наложил штраф в размере свыше 115 миллионов рублей на Zoom за осуществление деятельности без представительства на территории РФ - по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Статья о нарушении так называемого закона о приземлении была введена в кодекс в июле 2022 года. Оборотный штраф на Zoom наложен в размере 1/10 выручки компании за 2022 год, пояснял тогда судья.
Сейчас протокол был составлен на сервис видеосвязи Zoom за это нарушение повторно.
СФ одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN