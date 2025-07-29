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Суд оштрафовал Zoom за работу в России без открытия представительства - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал Zoom за работу в России без открытия представительства
Суд оштрафовал Zoom за работу в России без открытия представительства - 29.07.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Zoom за работу в России без открытия представительства
Судья назначил Zoom оборотный штраф почти на 80 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, нарушение было совершено американской... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T17:03+0300
2025-07-29T18:08+0300
суд
zoom
россия
штраф
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Судья назначил Zoom оборотный штраф почти на 80 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, нарушение было совершено американской компанией повторно, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.Отмечается, что Zoom Communication, Inc "привлечен к административной ответственности в столичном суде по делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории РФ"."Постановлением мирового судьи судебного участка Nº422 Таганского района города Москвы Зум Комьюникейшнс Инк. (Zoom Communication, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 79 609 733 рублей", - говорится в сообщении.В октябре 2023 года тот же суд наложил штраф в размере свыше 115 миллионов рублей на Zoom за осуществление деятельности без представительства на территории РФ - по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Статья о нарушении так называемого закона о приземлении была введена в кодекс в июле 2022 года. Оборотный штраф на Zoom наложен в размере 1/10 выручки компании за 2022 год, пояснял тогда судья.Сейчас протокол был составлен на сервис видеосвязи Zoom за это нарушение повторно.
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суд, zoom, россия, штраф
суд, Zoom, РОССИЯ, штраф
17:03 29.07.2025 (обновлено: 18:08 29.07.2025)
 
Суд оштрафовал Zoom за работу в России без открытия представительства

Судья назначил штраф Zoom в 80 млн рублей за работу в России без представительства

© fotolia.com / strixcode !Ноутбук
!Ноутбук - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© fotolia.com / strixcode
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Судья назначил Zoom оборотный штраф почти на 80 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, нарушение было совершено американской компанией повторно, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Отмечается, что Zoom Communication, Inc "привлечен к административной ответственности в столичном суде по делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории РФ".
"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº422 Таганского района города Москвы Зум Комьюникейшнс Инк. (Zoom Communication, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 79 609 733 рублей", - говорится в сообщении.
В октябре 2023 года тот же суд наложил штраф в размере свыше 115 миллионов рублей на Zoom за осуществление деятельности без представительства на территории РФ - по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Статья о нарушении так называемого закона о приземлении была введена в кодекс в июле 2022 года. Оборотный штраф на Zoom наложен в размере 1/10 выручки компании за 2022 год, пояснял тогда судья.
Сейчас протокол был составлен на сервис видеосвязи Zoom за это нарушение повторно.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
СФ одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN
25 июля, 11:27
 
судZoomРОССИЯштраф
 
 
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