https://1prime.ru/20250729/stavka-860047642.html
ЦБ Киргизии впервые за год повысил учетную ставку
ЦБ Киргизии впервые за год повысил учетную ставку - 29.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ Киргизии впервые за год повысил учетную ставку
Центробанк (Национальный банк) Киргизии впервые за год повысил учетную ставку - до 9,25% с 9%, соответствующее сообщение распространила во вторник пресс-служба... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T09:03+0300
2025-07-29T09:03+0300
2025-07-29T09:03+0300
экономика
киргизия
банки
ставка
https://cdnn.1prime.ru/img/75902/03/759020340_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bdd31d565eb61ce97732e4279481ae92.jpg
БИШКЕК, 29 июл – ПРАЙМ. Центробанк (Национальный банк) Киргизии впервые за год повысил учетную ставку - до 9,25% с 9%, соответствующее сообщение распространила во вторник пресс-служба финансового регулятора. "Правление Национального банка Кыргызской Республики 28 июля 2025 года приняло решение повысить учетную ставку (ключевую ставку) на 25 базисных пунктов до 9,25 процента. Решение вступает в силу с 29 июля 2025 года", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что инфляция в стране сохраняется в умеренных пределах. С начала года составил она составила 4,6%. Экономические условия в стране также не претерпели существенных изменений: сохраняется высокая экономическая активность, при этом внутренний спрос продолжает расширяться при росте доходов населения. За прошлое полугодие прирост ВВП составил 11,7% (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года), который главным образом обеспечивается за счет роста в секторе услуг, строительства и промышленности. "В текущем году степень неопределенности во внешней экономической среде значительна выросла... что обуславливает внешние проинфляционные факторы и волатильность цен на мировых рынках продовольствия и сырья. В региональном разрезе в странах-торговых партнерах продолжает сохраняться относительно высокая инфляция", - указывает ЦБ. "В этих условиях с учетом анализа факторов инфляции в кратко- и среднесрочном периодах, а также принимая во внимание, что денежно-кредитная политика национального банка ориентирована на перспективу, для поддержания ценовой стабильности в стране в среднесрочном периоде, на сегодняшний день видится целесообразным повысить размер учетной ставки на 25 базисных пунктов до 9,25%", - объяснили в ЦБ. В финрегуляторе уточнили, что ситуация на валютном рынке стабильна, при этом сохраняется гибкость обменного курса в условиях рыночного формирования баланса спроса и предложения иностранной валюты. Последнее изменение учетной ставки в Киргизии произошло более года назад.
https://1prime.ru/20250728/stavki-860035865.html
киргизия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75902/03/759020340_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_d4c8157715e48c79c4015782997619fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, банки, ставка
Экономика, КИРГИЗИЯ, Банки, ставка
ЦБ Киргизии впервые за год повысил учетную ставку
ЦБ Киргизии впервые за год повысил учетную ставку с 9% до 9,25%
БИШКЕК, 29 июл – ПРАЙМ. Центробанк (Национальный банк) Киргизии впервые за год повысил учетную ставку - до 9,25% с 9%, соответствующее сообщение распространила во вторник пресс-служба финансового регулятора.
"Правление Национального банка Кыргызской Республики 28 июля 2025 года приняло решение повысить учетную ставку (ключевую ставку) на 25 базисных пунктов до 9,25 процента. Решение вступает в силу с 29 июля 2025 года", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что инфляция в стране сохраняется в умеренных пределах. С начала года составил она составила 4,6%.
Экономические условия в стране также не претерпели существенных изменений: сохраняется высокая экономическая активность, при этом внутренний спрос продолжает расширяться при росте доходов населения. За прошлое полугодие прирост ВВП составил 11,7% (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года), который главным образом обеспечивается за счет роста в секторе услуг, строительства и промышленности.
"В текущем году степень неопределенности во внешней экономической среде значительна выросла... что обуславливает внешние проинфляционные факторы и волатильность цен на мировых рынках продовольствия и сырья. В региональном разрезе в странах-торговых партнерах продолжает сохраняться относительно высокая инфляция", - указывает ЦБ.
"В этих условиях с учетом анализа факторов инфляции в кратко- и среднесрочном периодах, а также принимая во внимание, что денежно-кредитная политика национального банка ориентирована на перспективу, для поддержания ценовой стабильности в стране в среднесрочном периоде, на сегодняшний день видится целесообразным повысить размер учетной ставки на 25 базисных пунктов до 9,25%", - объяснили в ЦБ.
В финрегуляторе уточнили, что ситуация на валютном рынке стабильна, при этом сохраняется гибкость обменного курса в условиях рыночного формирования баланса спроса и предложения иностранной валюты.
Последнее изменение учетной ставки в Киргизии произошло более года назад.
Крупные российские банки снизили ставки по вкладам, передают СМИ