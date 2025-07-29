https://1prime.ru/20250729/stavka-860047642.html

ЦБ Киргизии впервые за год повысил учетную ставку

ЦБ Киргизии впервые за год повысил учетную ставку - 29.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ Киргизии впервые за год повысил учетную ставку

Центробанк (Национальный банк) Киргизии впервые за год повысил учетную ставку - до 9,25% с 9%, соответствующее сообщение распространила во вторник пресс-служба... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T09:03+0300

2025-07-29T09:03+0300

2025-07-29T09:03+0300

экономика

киргизия

банки

ставка

https://cdnn.1prime.ru/img/75902/03/759020340_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bdd31d565eb61ce97732e4279481ae92.jpg

БИШКЕК, 29 июл – ПРАЙМ. Центробанк (Национальный банк) Киргизии впервые за год повысил учетную ставку - до 9,25% с 9%, соответствующее сообщение распространила во вторник пресс-служба финансового регулятора. "Правление Национального банка Кыргызской Республики 28 июля 2025 года приняло решение повысить учетную ставку (ключевую ставку) на 25 базисных пунктов до 9,25 процента. Решение вступает в силу с 29 июля 2025 года", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что инфляция в стране сохраняется в умеренных пределах. С начала года составил она составила 4,6%. Экономические условия в стране также не претерпели существенных изменений: сохраняется высокая экономическая активность, при этом внутренний спрос продолжает расширяться при росте доходов населения. За прошлое полугодие прирост ВВП составил 11,7% (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года), который главным образом обеспечивается за счет роста в секторе услуг, строительства и промышленности. "В текущем году степень неопределенности во внешней экономической среде значительна выросла... что обуславливает внешние проинфляционные факторы и волатильность цен на мировых рынках продовольствия и сырья. В региональном разрезе в странах-торговых партнерах продолжает сохраняться относительно высокая инфляция", - указывает ЦБ. "В этих условиях с учетом анализа факторов инфляции в кратко- и среднесрочном периодах, а также принимая во внимание, что денежно-кредитная политика национального банка ориентирована на перспективу, для поддержания ценовой стабильности в стране в среднесрочном периоде, на сегодняшний день видится целесообразным повысить размер учетной ставки на 25 базисных пунктов до 9,25%", - объяснили в ЦБ. В финрегуляторе уточнили, что ситуация на валютном рынке стабильна, при этом сохраняется гибкость обменного курса в условиях рыночного формирования баланса спроса и предложения иностранной валюты. Последнее изменение учетной ставки в Киргизии произошло более года назад.

https://1prime.ru/20250728/stavki-860035865.html

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киргизия, банки, ставка