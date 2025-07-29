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ЦБ Киргизии впервые за год повысил учетную ставку - 29.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250729/stavka-860047642.html
ЦБ Киргизии впервые за год повысил учетную ставку
ЦБ Киргизии впервые за год повысил учетную ставку - 29.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ Киргизии впервые за год повысил учетную ставку
Центробанк (Национальный банк) Киргизии впервые за год повысил учетную ставку - до 9,25% с 9%, соответствующее сообщение распространила во вторник пресс-служба... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T09:03+0300
2025-07-29T09:03+0300
экономика
киргизия
банки
ставка
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БИШКЕК, 29 июл – ПРАЙМ. Центробанк (Национальный банк) Киргизии впервые за год повысил учетную ставку - до 9,25% с 9%, соответствующее сообщение распространила во вторник пресс-служба финансового регулятора. "Правление Национального банка Кыргызской Республики 28 июля 2025 года приняло решение повысить учетную ставку (ключевую ставку) на 25 базисных пунктов до 9,25 процента. Решение вступает в силу с 29 июля 2025 года", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что инфляция в стране сохраняется в умеренных пределах. С начала года составил она составила 4,6%. Экономические условия в стране также не претерпели существенных изменений: сохраняется высокая экономическая активность, при этом внутренний спрос продолжает расширяться при росте доходов населения. За прошлое полугодие прирост ВВП составил 11,7% (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года), который главным образом обеспечивается за счет роста в секторе услуг, строительства и промышленности. "В текущем году степень неопределенности во внешней экономической среде значительна выросла... что обуславливает внешние проинфляционные факторы и волатильность цен на мировых рынках продовольствия и сырья. В региональном разрезе в странах-торговых партнерах продолжает сохраняться относительно высокая инфляция", - указывает ЦБ. "В этих условиях с учетом анализа факторов инфляции в кратко- и среднесрочном периодах, а также принимая во внимание, что денежно-кредитная политика национального банка ориентирована на перспективу, для поддержания ценовой стабильности в стране в среднесрочном периоде, на сегодняшний день видится целесообразным повысить размер учетной ставки на 25 базисных пунктов до 9,25%", - объяснили в ЦБ. В финрегуляторе уточнили, что ситуация на валютном рынке стабильна, при этом сохраняется гибкость обменного курса в условиях рыночного формирования баланса спроса и предложения иностранной валюты. Последнее изменение учетной ставки в Киргизии произошло более года назад.
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киргизия, банки, ставка
Экономика, КИРГИЗИЯ, Банки, ставка
09:03 29.07.2025
 
ЦБ Киргизии впервые за год повысил учетную ставку

ЦБ Киргизии впервые за год повысил учетную ставку с 9% до 9,25%

© flickr.com / vlitvinov"Флаг Киргизии
Флаг Киргизии - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© flickr.com / vlitvinov
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БИШКЕК, 29 июл – ПРАЙМ. Центробанк (Национальный банк) Киргизии впервые за год повысил учетную ставку - до 9,25% с 9%, соответствующее сообщение распространила во вторник пресс-служба финансового регулятора.
"Правление Национального банка Кыргызской Республики 28 июля 2025 года приняло решение повысить учетную ставку (ключевую ставку) на 25 базисных пунктов до 9,25 процента. Решение вступает в силу с 29 июля 2025 года", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что инфляция в стране сохраняется в умеренных пределах. С начала года составил она составила 4,6%.
Экономические условия в стране также не претерпели существенных изменений: сохраняется высокая экономическая активность, при этом внутренний спрос продолжает расширяться при росте доходов населения. За прошлое полугодие прирост ВВП составил 11,7% (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года), который главным образом обеспечивается за счет роста в секторе услуг, строительства и промышленности.
"В текущем году степень неопределенности во внешней экономической среде значительна выросла... что обуславливает внешние проинфляционные факторы и волатильность цен на мировых рынках продовольствия и сырья. В региональном разрезе в странах-торговых партнерах продолжает сохраняться относительно высокая инфляция", - указывает ЦБ.
"В этих условиях с учетом анализа факторов инфляции в кратко- и среднесрочном периодах, а также принимая во внимание, что денежно-кредитная политика национального банка ориентирована на перспективу, для поддержания ценовой стабильности в стране в среднесрочном периоде, на сегодняшний день видится целесообразным повысить размер учетной ставки на 25 базисных пунктов до 9,25%", - объяснили в ЦБ.
В финрегуляторе уточнили, что ситуация на валютном рынке стабильна, при этом сохраняется гибкость обменного курса в условиях рыночного формирования баланса спроса и предложения иностранной валюты.
Последнее изменение учетной ставки в Киргизии произошло более года назад.
!Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Крупные российские банки снизили ставки по вкладам, передают СМИ
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ЭкономикаКИРГИЗИЯБанкиставка
 
 
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