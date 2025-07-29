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"К сожалению, Москве приготовиться". Разведка сообщила тревожные новости - 29.07.2025, ПРАЙМ
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"К сожалению, Москве приготовиться". Разведка сообщила тревожные новости
"К сожалению, Москве приготовиться". Разведка сообщила тревожные новости - 29.07.2025, ПРАЙМ
"К сожалению, Москве приготовиться". Разведка сообщила тревожные новости
Украина активно готовит массированную атаку на объекты в глубине российской территории, включая Москву, сообщил в эфире "Вести FM" глава Центра изучения военных | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T14:37+0300
2025-07-29T14:41+0300
спецоперация на украине
украина
всу
атака
россия
москва
экспертное мнение
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МОСКВА, 28 - ПРАЙМ. Украина активно готовит массированную атаку на объекты в глубине российской территории, включая Москву, сообщил в эфире "Вести FM" глава Центра изучения военных конфликтов Андрей Клинцевич, ссылаясь на данные источников в российском разведсообществе.По его словам, российские разведчики, "которые в глубине территории противника все видят", сообщили ему тревожные новости: "Говорят, к сожалению, Москве приготовиться, противник сто процентов будет сейчас воздействовать". Эксперт считает, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время способны организовать атаку на российскую территорию силами 500-600 беспилотников и ракетами собственного производства.В настоящий момент украинцы, как напомнил Клинцевич, разрабатывают модифицированную версию ракеты "Нептун", стремясь увеличить радиус ее действия до 1000 км, а параллельно создается оперативно-тактическая ракета "Сапсан" - некий аналог "Искандера" - с радиусом действия 500-700 км.При этом эксперт выразил уверенность, что Украина обязательно попытается "пробиться, хоть куда-то ударить", ведь это гарантированно вызовет шум во всем мире и продемонстрирует, что ВСУ якобы еще способны на многое."Ну и нас, конечно, это будет серьезно бодрить", - отметил Клинцевич.
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украина, всу, атака, россия, москва, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, атака, РОССИЯ, МОСКВА, экспертное мнение
14:37 29.07.2025 (обновлено: 14:41 29.07.2025)
 
"К сожалению, Москве приготовиться". Разведка сообщила тревожные новости

Эксперт Клинцевич: по данным разведки, ВСУ готовят массированный удар по России

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 28 - ПРАЙМ. Украина активно готовит массированную атаку на объекты в глубине российской территории, включая Москву, сообщил в эфире "Вести FM" глава Центра изучения военных конфликтов Андрей Клинцевич, ссылаясь на данные источников в российском разведсообществе.
По его словам, российские разведчики, "которые в глубине территории противника все видят", сообщили ему тревожные новости: "Говорят, к сожалению, Москве приготовиться, противник сто процентов будет сейчас воздействовать".
Эксперт считает, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время способны организовать атаку на российскую территорию силами 500-600 беспилотников и ракетами собственного производства.
В настоящий момент украинцы, как напомнил Клинцевич, разрабатывают модифицированную версию ракеты "Нептун", стремясь увеличить радиус ее действия до 1000 км, а параллельно создается оперативно-тактическая ракета "Сапсан" - некий аналог "Искандера" - с радиусом действия 500-700 км.
При этом эксперт выразил уверенность, что Украина обязательно попытается "пробиться, хоть куда-то ударить", ведь это гарантированно вызовет шум во всем мире и продемонстрирует, что ВСУ якобы еще способны на многое.
"Ну и нас, конечно, это будет серьезно бодрить", - отметил Клинцевич.
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