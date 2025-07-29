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"К сожалению, Москве приготовиться". Разведка сообщила тревожные новости

"К сожалению, Москве приготовиться". Разведка сообщила тревожные новости - 29.07.2025, ПРАЙМ

"К сожалению, Москве приготовиться". Разведка сообщила тревожные новости

Украина активно готовит массированную атаку на объекты в глубине российской территории, включая Москву, сообщил в эфире "Вести FM" глава Центра изучения военных | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T14:37+0300

2025-07-29T14:37+0300

2025-07-29T14:41+0300

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МОСКВА, 28 - ПРАЙМ. Украина активно готовит массированную атаку на объекты в глубине российской территории, включая Москву, сообщил в эфире "Вести FM" глава Центра изучения военных конфликтов Андрей Клинцевич, ссылаясь на данные источников в российском разведсообществе.По его словам, российские разведчики, "которые в глубине территории противника все видят", сообщили ему тревожные новости: "Говорят, к сожалению, Москве приготовиться, противник сто процентов будет сейчас воздействовать". Эксперт считает, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время способны организовать атаку на российскую территорию силами 500-600 беспилотников и ракетами собственного производства.В настоящий момент украинцы, как напомнил Клинцевич, разрабатывают модифицированную версию ракеты "Нептун", стремясь увеличить радиус ее действия до 1000 км, а параллельно создается оперативно-тактическая ракета "Сапсан" - некий аналог "Искандера" - с радиусом действия 500-700 км.При этом эксперт выразил уверенность, что Украина обязательно попытается "пробиться, хоть куда-то ударить", ведь это гарантированно вызовет шум во всем мире и продемонстрирует, что ВСУ якобы еще способны на многое."Ну и нас, конечно, это будет серьезно бодрить", - отметил Клинцевич.

https://1prime.ru/20250726/reuters-859970164.html

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