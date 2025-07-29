https://1prime.ru/20250729/svo-860085427.html
Эксперты объяснили, как "ультиматумы" Трампа могут отразиться на СВО
Эксперты объяснили, как "ультиматумы" Трампа могут отразиться на СВО - 29.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты объяснили, как "ультиматумы" Трампа могут отразиться на СВО
Никакие "ультиматумы" президента США Дональда Трампа не способны изменить цели и задачи специальной военной операции, их определяет президент России Владимир... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T21:31+0300
2025-07-29T21:31+0300
2025-07-29T21:31+0300
спецоперация на украине
сво
дональд трамп
ультиматум
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Никакие "ультиматумы" президента США Дональда Трампа не способны изменить цели и задачи специальной военной операции, их определяет президент России Владимир Путин, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня", отметив, что намерен ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине, но не уверен, подействуют ли они на Россию. "Трамп пускай ультиматумы своим подшефным ставит, нам его ультиматумы абсолютно до фонаря, у нас есть наш президент, верховный главнокомандующий, как он скажет, так и будет. Цели и задачи специальной военной операции определил Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, только он их и может изменить, больше никто", - сказал Картаполов. Комментируя возможное влияние действий Трампа на отношения России и США, глава комитета Госдумы отметил, что отношений "и так нет".
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сво, дональд трамп, ультиматум
Спецоперация на Украине, СВО, Дональд Трамп, Ультиматум
Эксперты объяснили, как "ультиматумы" Трампа могут отразиться на СВО
Картаполов: никакие "ультиматумы" Трампа не способны изменить цели и задачи СВО
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Никакие "ультиматумы" президента США Дональда Трампа не способны изменить цели и задачи специальной военной операции, их определяет президент России Владимир Путин, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня", отметив, что намерен ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине, но не уверен, подействуют ли они на Россию.
"Трамп пускай ультиматумы своим подшефным ставит, нам его ультиматумы абсолютно до фонаря, у нас есть наш президент, верховный главнокомандующий, как он скажет, так и будет. Цели и задачи специальной военной операции определил Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, только он их и может изменить, больше никто", - сказал Картаполов.
Комментируя возможное влияние действий Трампа на отношения России и США, глава комитета Госдумы отметил, что отношений "и так нет".
Трамп заявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине