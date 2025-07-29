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"Положить конец": на Западе предложили быстрое решение конфликта на Украине - 29.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250729/ukraina-860070767.html
"Положить конец": на Западе предложили быстрое решение конфликта на Украине
"Положить конец": на Западе предложили быстрое решение конфликта на Украине - 29.07.2025, ПРАЙМ
"Положить конец": на Западе предложили быстрое решение конфликта на Украине
Бывший эксперт ООН по правам человека Альфред де Зайас обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом отключить Украину от системы Starlink. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T14:37+0300
2025-07-29T14:38+0300
спецоперация на украине
украина
сша
запад
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Бывший эксперт ООН по правам человека Альфред де Зайас обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом отключить Украину от системы Starlink.Де Зайас подчеркнул, что такой ультиматум приведет к эскалации конфликта и провалу дипломатических усилий."Чтобы положить конец войне на Украине, достаточно отключить Украину от Starlink и прекратить вооружать эту сверхкоррумпированную страну", — написал эксперт в соцсети X.Кроме того, он отметил, что конфликт на Украине возник в результате расширения НАТО, несмотря на данные ранее обещания.В понедельник Трамп заявил о сокращении ранее установленного 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, объяснив это отсутствием прогресса в переговорах. Он также сообщил, что в ближайшие сутки намерен официально объявить новый срок. При этом американский лидер предупредил о возможности введения вторичных санкций и пошлин против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот вариант развития событий все еще рассматривается.
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украина, сша, запад, starlink, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ЗАПАД, Starlink, Дональд Трамп
14:37 29.07.2025 (обновлено: 14:38 29.07.2025)
 
"Положить конец": на Западе предложили быстрое решение конфликта на Украине

Бывший эксперт ООН де Зайас предложил Трампу отключить Украину от Starlink

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Бывший эксперт ООН по правам человека Альфред де Зайас обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом отключить Украину от системы Starlink.
Де Зайас подчеркнул, что такой ультиматум приведет к эскалации конфликта и провалу дипломатических усилий.
"Чтобы положить конец войне на Украине, достаточно отключить Украину от Starlink и прекратить вооружать эту сверхкоррумпированную страну", — написал эксперт в соцсети X.
Кроме того, он отметил, что конфликт на Украине возник в результате расширения НАТО, несмотря на данные ранее обещания.
В понедельник Трамп заявил о сокращении ранее установленного 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, объяснив это отсутствием прогресса в переговорах. Он также сообщил, что в ближайшие сутки намерен официально объявить новый срок. При этом американский лидер предупредил о возможности введения вторичных санкций и пошлин против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот вариант развития событий все еще рассматривается.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАЗАПАДStarlinkДональд Трамп
 
 
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