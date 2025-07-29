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Украина снова обсудит с Болгарией закупку российских реакторов для АЭС

Украина снова обсудит с Болгарией закупку российских реакторов для АЭС - 29.07.2025, ПРАЙМ

Украина снова обсудит с Болгарией закупку российских реакторов для АЭС

Украина вновь планирует в ближайшее время поднять вопрос о закупке у Болгарии реакторов российского производства для АЭС, сообщила украинский министр энергетики | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T15:43+0300

2025-07-29T15:43+0300

2025-07-29T15:43+0300

энергетика

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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Украина вновь планирует в ближайшее время поднять вопрос о закупке у Болгарии реакторов российского производства для АЭС, сообщила украинский министр энергетики Светлана Гринчук. "На ближайшее время у меня запланирована встреча с болгарским министром, мы будем обсуждать дальнейшие двусторонние отношения по этим блокам", - сказала Гринчук в эфире телеканала "Рада". Она добавила, что также продолжаться дискуссии по строительству Хмельницкой атомной электростанции. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев ранее назвал не лучшим решением, но вместе с тем очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС реакторное оборудование, в свое время изготовленное в России для сооружения болгарской АЭС "Белене". Министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с Politico в августе 2024 года сообщал, что украинское правительство намерено приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства для Хмельницкой АЭС. Тогда он отмечал, что эти планы вызвали резкую критику со стороны правящей партии, но объяснил свою позицию тем, что Украине нужна атомная энергетика, чтобы выдержать, вероятно, самую тяжелую зиму в истории страны. В июле 2023 года болгарская газета "24 часа" сообщала, что группа депутатов внесла в народное собрание (парламент) Болгарии законопроект о продаже Украине оборудования АЭС "Белене". Как сообщала американская газета Wall Street Journal, Болгария намерена продать украинской компании "Энергоатом" оборудование "Белене" на сумму около 650 миллионов долларов. АЭС "Белене" - недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе города Белене на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер Болгарии Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Болгарии от проекта АЭС "Белене", в конкурсе на строительство которой принимал участие "Росатом".

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