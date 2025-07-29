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ВСУ бросают все силы, чтобы остановить российские войска, заявил Алаудинов

ВСУ бросают все силы, чтобы остановить российские войска, заявил Алаудинов - 29.07.2025, ПРАЙМ

ВСУ бросают все силы, чтобы остановить российские войска, заявил Алаудинов

ВСУ бросают все силы, пытаясь остановить российские подразделения, продвигающиеся при формировании буферной зоны в направлении Сум, но продвижение ВС РФ... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T03:52+0300

2025-07-29T03:52+0300

2025-07-29T03:52+0300

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КУРСК, 29 июл - ПРАЙМ. ВСУ бросают все силы, пытаясь остановить российские подразделения, продвигающиеся при формировании буферной зоны в направлении Сум, но продвижение ВС РФ продолжается, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "ВСУ пытаются остановить продвижение наших сил на сумском направлении. Получается, что пытаются остановить подразделения Минобороны России, которые выдавив противника с территории Курской области, продвигаются теперь дальше в направлении Сум. Они всеми силами пытаются остановить наши подразделения, беспрерывно на этом участке противник пытается выбить нас, но продвижение российских подразделений продолжается в круглосуточном режиме", - пояснил Алаудинов. Командир спецназа "Ахмат" уточнил, что особенно активно ведут себя ВСУ в приграничном районе Сумской области на участке близ Теткино. "Там также противник предпринимает попытки остановить продвижение наших подразделений Минобороны России, и отряд "Аида" спецназа "Ахмат" помогает этим подразделениям где-то останавливать противника, где-то помогает продвигаться вперед", - пояснил Алаудинов. В мае во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ в настоящее время решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.

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