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Командир ВСУ пожаловался на критическую нехватку военных
Командир ВСУ пожаловался на критическую нехватку военных - 29.07.2025, ПРАЙМ
Командир ВСУ пожаловался на критическую нехватку военных
Командир из 93-й бригады ВСУ Василий, воюющий в районе Константиновки в ДНР, жалуется на то, что личный состав бригады не пополнялся в течение восьми месяцев,... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T12:57+0300
2025-07-29T12:57+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Командир из 93-й бригады ВСУ Василий, воюющий в районе Константиновки в ДНР, жалуется на то, что личный состав бригады не пополнялся в течение восьми месяцев, критически не хватает военных. "У нас критическая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать", - рассказал он в интервью телеканалу CNN. По словам Василия, новых солдат не присылали уже восемь месяцев. Он добавил, что Киеву не сообщают о ряде проблем ВСУ на фронте, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем рассказывают жителям Украины. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в понедельник, что подразделения ВС РФ захватили пленных на константиновском направлении в районе населенного пункта Александро-Калиново Донецкой Народной Республики, положение ВСУ там ухудшается. Он добавил, что от Александро-Калиново до города Константиновка остается не более 10 километров.
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киев, украина, денис пушилин, всу, cnn, вс рф
Спецоперация на Украине, Киев, УКРАИНА, Денис Пушилин, ВСУ, CNN, ВС РФ
Командир ВСУ пожаловался на критическую нехватку военных
Командир 93-й бригады ВСУ пожаловался на критическую нехватку солдат
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Командир из 93-й бригады ВСУ Василий, воюющий в районе Константиновки в ДНР, жалуется на то, что личный состав бригады не пополнялся в течение восьми месяцев, критически не хватает военных.
"У нас критическая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать", - рассказал он в интервью телеканалу CNN.
По словам Василия, новых солдат не присылали уже восемь месяцев.
Он добавил, что Киеву не сообщают о ряде проблем ВСУ на фронте, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем рассказывают жителям Украины.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в понедельник, что подразделения ВС РФ захватили пленных на константиновском направлении в районе населенного пункта Александро-Калиново Донецкой Народной Республики, положение ВСУ там ухудшается. Он добавил, что от Александро-Калиново до города Константиновка остается не более 10 километров.
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